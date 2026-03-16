Адміністрація Трампа отримає $10 млрд за посередництво в угоді з TikTok

Адміністрація президента Дональда Трампа отримає приблизно $10 млрд від інвесторів за нещодавно завершену угоду щодо контролю над американським бізнесом TikTok.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Комісія за угоду

Зазначається, що ця виплата є частиною угоди, в рамках якої інвестори, лояльні до адміністрації Трампа, отримали контроль над операціями TikTok у США від китайської компанії ByteDance.

Ці кошти уряд США розглядає як комісію за свою роль у сприянні укладенню угоди.

Так, фонди Silver Lake, MGX з Абу-Дабі та інші спонсори вже сплатили Міністерству фінансів США близько $2,5 млрд після закриття угоди. Вони здійснюватимуть ще платежі, доки загальна сума не сягне $10 млрд.

Нагадаємо, китайський власник TikTok компанія ByteDance 22 січня уклала угоду, яка створить TikTok USDS Joint Venture LLC. Це спільне підприємство з американськими та іншими іноземними інвесторами, що візьме на себе безпеку даних, алгоритм стрічки та управління соціальною мережею для американських користувачів.

Трамп минулого року вже підписав указ, яким дозволив продати активи TikTok групі американських інвесторів. За словами очільника Білого дому, президент Китаю Сі Цзіньпін схвалив угоду продажу TikTok американському бізнесу, що дозволить платформі й надалі працювати у США.

Віцепрезидент США Джей ді Венс повідомив, що угода оцінюється у 14 мільярдів доларів. Він запевнив, що американські інвестори "фактично контролюватимуть алгоритм" додатка. За словами Венса, угода захистить особисті дані американців та унеможливить пропаганду іноземного уряду.

Соцмережа переходить під контроль США

Очікується, що контроль над TikTok здійснюватимуть американські інвестори та рада директорів із повноваженнями у сфері нацбезпеки та кібербезпеки.

80% нової компанії контролюватимуть американські компанії, а 20% залишиться у Китаю.

Так, потенційними покупцями стали:

Лаклан Мердок - генеральний директор Fox Corp, нещодавно закріпив контроль над медіаімперією своєї родини, до якої входять Fox News і Wall Street Journal.

Ларрі Еллісон - співзасновник Oracle.

Руперт Мердок - глава родини, 94-річний Руперт Мердок, за словами Трампа, також може бути залучений до угоди. Мердоки не будуть інвестувати як приватні особи, так само як і News Corp.

Майкл Делл - генеральний директор Dell Technologies.

Групу інвесторів очолив виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон.

Технічно це буде новий застосунок, який доведеться завантажувати заново. Він матиме ідентичний інтерфейс, але працюватиме на американській інфраструктурі з алгоритмами, контрольованими урядом США.

Персональні дані американців будуть зберігатися в дата-центрах Oracle, що знаходяться в Техасі.