Американский бизнес требует компенсации за пошлины Трампа после решения Верховного суда

После решения Верховного суда США о том, что у президента Дональда Трампа не было полномочий вводить пошлины, бизнес начал массово требовать компенсации. Уже поданы иски более чем на $130 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что возмещение миллиардов долларов уплаченных пошлин уже потребовали Торговая палата США (USCC) — одна из крупнейших представляющих интересы бизнеса лоббистских организаций — и Национальная федерация розничной торговли (NRF), защищающая интересы ритейлеров (в том числе таких гигантов, как Walmart).

NRF, в частности, призвала суды "обеспечить беспрепятственный процесс возмещения тарифов импортерам США".

Полного, быстрого и автоматического возврата средств потребовала и коалиция We Pay the Tariffs ("Мы платим пошлины"), объединяющая более 800 малых предприятий, выступающих против пошлин Трампа:

"Возвращение средств станет экономическим стимулом и позволит компаниям реинвестировать средства в свою деятельность, своих сотрудников и клиентов. Быстрое возмещение незаконно введенных тарифов будет иметь большое значение для более чем 200 000 малых предприятий-импортеров в этой стране и поможет поддержать более сильный экономический рост в этом году", - заявил исполнительный политик.

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа

Верховный суд США принял решение против пошлин Трампа 20 февраля.

Суд постановил, что американский лидер превысил свои полномочия, когда при введении тарифов воспользовался законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA).

За такое решение проголосовали шесть судей, против – трое. Белый дом после этого сообщил об отмене пошлин, введенных под предлогом закона IEEPA.

При этом Верховный суд не уточнил, что должно произойти с деньгами, уже собранными в виде пошлин.

Цена вопроса

Согласно данным Таможенно-пограничной службы США, к середине декабря за счет тарифов, введенных в соответствии с законом IEEPA, было получено $133,5 млрд.

В то же время экономисты из Penn-Wharton Budget Model заявили о сумме более $175 млрд.

По данным CNN, вопрос возврата средств был одним из ключевых по делу: представители администрации Трампа предупреждали, что потенциальные выплаты могут иметь разрушительные последствия для экономики США.

Трамп 20 февраля назвал "сумасшедшим" тот факт, что Верховный суд не рассмотрел вопрос о том, должна ли его администрация возвращать уплаченные пошлины:

"Это не обсуждается. В итоге мы будем судиться следующие пять лет", — заявил он на пресс-конференции.

По словам Трампа, ему "стыдно за некоторых членов суда, которым не хватает смелости сделать то, что правильно для нашей страны":

Тогда глава Белого дома объявил, что введет глобальные пошлины на импорт из всех стран мира до 10%, но на следующий день повысил их до 15%.

Пошлина Трампа

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере от 10% и выше на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые будут вести переговоры.

Также глава Белого дома рассказывал, что лидеры стран, пострадавших от его пошлин, унижаются перед ним, чтобы договориться о снижении тарифов.

1 августа Трамп подписал указ о введении новых тарифов на импорт в размере от 10% до 41% для десятков стран, включая Европейский Союз.

При этом эксперты Кильского института мировой экономики в своем исследовании пришли к выводу, что пошлины президента США Дональда Трампа на импортные товары почти полностью оплачиваются американскими импортерами и потребителями, а только 4% таможенной погрузки приходится на иностранные компании.