Американський бізнес вимагає компенсації за мита Трампа після рішення Верховного суду

Після рішення Верховного суду США про те, що президент Дональд Трамп не мав повноважень запроваджувати мита, бізнес почав масово вимагати компенсації. Вже подано позовів на понад $130 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що відшкодування мільярдів доларів сплачених мит уже зажадали Торгова палата США (USCC) — одна з найбільших лобістських організацій, що представляє інтереси бізнесу, — та Національна федерація роздрібної торгівлі (NRF), яка захищає інтереси ритейлерів (зокрема таких гігантів, як Walmart).

NRF, зокрема, закликала суди "забезпечити безперешкодний процес відшкодування тарифів імпортерам США".

Повного, швидкого й автоматичного повернення коштів зажадала й коаліція We Pay the Tariffs ("Ми платимо мита"), яка об’єднує понад 800 малих підприємств, що виступають проти мит Трампа:

"Повернення коштів стане економічним стимулом і дозволить компаніям реінвестувати кошти у свою діяльність, своїх співробітників і клієнтів. Швидке відшкодування незаконно запроваджених тарифів матиме велике значення для понад 200 000 малих підприємств-імпортерів у цій країні та допоможе підтримати сильніше економічне зростання цього року", — заявив виконавчий віцепрезидент і директор з політичних питань Торгової палати США Ніл Бредлі.

Верховний суд США скасував глобальні мита Трампа

Верховний суд США ухвалив рішення проти мит Трампа 20 лютого.

Суд постановив, що американський лідер перевищив свої повноваження, коли при запровадженні тарифів скористався законом про надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA).

За таке рішення проголосували шість суддів, проти — троє. Білий дім після цього повідомив про скасування мит, запроваджених під приводом закону IEEPA.

При цьому Верховний суд не уточнив, що має статися з грошима, уже зібраними у вигляді мит.

Ціна питання

Згідно з даними Митно-прикордонної служби США, до середини грудня за рахунок тарифів, запроваджених відповідно до закону IEEPA, було отримано $133,5 млрд.

Водночас економісти з Penn-Wharton Budget Model заявили про суму понад $175 млрд.

За даними CNN, питання повернення коштів було одним із ключових у справі: представники адміністрації Трампа попереджали, що потенційні виплати можуть мати руйнівні наслідки для економіки США.

Трамп 20 лютого назвав "божевільним" той факт, що Верховний суд не розглянув питання про те, чи має його адміністрація повертати сплачені мита:

"Це не обговорюється. У підсумку ми судитимемося наступні п’ять років", — заявив він на пресконференції.

За словами Трампа, йому "соромно за деяких членів суду, яким бракує сміливості зробити те, що правильно для нашої країни":

Тоді очільник Білого дому оголосив, що запровадить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу до 10%, але на наступний день підвищив їх до 15%.

Мита Трампа

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі від 10% і вище на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які будуть вести переговори.

Також очільник Білого дому розповідав, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, щоб домовитися про зниження тарифів.

1 серпня Трамп підписав указ щодо запровадження нових тарифів на імпорт у розмірі від 10% до 41% для десятків країн, включно з Європейським Союзом.

При цьому експерти Кільського інституту світової економіки у своєму дослідженні дійшли висновку, що мита президента США Дональда Трампа на імпортні товари майже повністю оплачуються американськими імпортерами та споживачами, а лише 4% митного навантаження припадає на іноземні компанії.