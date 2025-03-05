Австрия выделяет еще 2 миллиона евро по инициативе Grain from Ukraine

Австрия предоставила 2 миллиона евро в поддержку украинской инициативе Grain From Ukraine ("Зерно из Украины"). Стороны также обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, помощь Украине в войну и развитие торговых связей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сообщается, что министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль обсудил с послом Австрии в Украине Арадом Бенке сотрудничество в агросекторе и развитие торговых отношений. Он также поблагодарил австрийских партнеров за вклад в инициативу президента Украины Владимира Зеленского Grain From Ukraine.

"Это дополнительные 2 млн евро на продовольственную безопасность, которые являются важным шагом в поддержке стран, страдающих голодом", — подчеркнул министр.

В частности, стороны обсудили необходимость совместной работы на уровне Еврокомиссии по обеспечению беспрепятственного экспорта украинской агропродукции.

Коваль подчеркнул, что Австрия остается важным торговым партнером Украины: в 2024 году двусторонний товарооборот продовольствием и сельхозпродукцией составил $210 млн. Украина в основном экспортировала кукурузу, фруктовые и овощные соки, соевые бобы, подсолнечное масло, а также замороженные плоды и орехи. Из Австрии импортировали шоколад и какаосодержащие изделия, готовые соусы, корма для животных, кукурузу и минеральные и газированные воды.

О программе Grain from Ukraine

Суть гуманитарной программы "Зерно из Украины", запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей. Она объединила несколько десятков стран и международных организаций, чтобы помочь государствам, страдающим дефицитом продовольствия.

Так, в рамках программы Grain from Ukraine за счет международных партнеров закупается продукция украинских производителей для преодоления голода в мире.

Предполагается, что Украина будет направить часть собиравшейся ранее пшеницы на экспорт, на закупку для африканских стран, где уже существуют проблемы с голодом. Международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

Инициатива Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") была начата президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) с целью уменьшения вреда, причиненного для мировой продовольственной системы российской агрессией и попыткой блокады украинских портов.

Напомним, объемы производства валовой продукции сельского хозяйства в Украине может увеличиться на 3% по сравнению с 2024 годом. Однако этот показатель все равно будет оставаться ниже довоенных уровней. В 2024 году в Украине было намолочено 71,4 млн тонн зерновых и масличных культур, собранных на площади 19200000 гектаров.