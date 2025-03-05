Австрія виділяє ще 2 мільйони євро на ініціативу Grain from Ukraine

Австрія надала 2 мільйони євро на підтримку української ініціативи Grain From Ukraine ("Зерно з України"). Сторони також обговорили співпрацю в сільському господарстві, допомогу Україні під час війни та розвиток торгових зв'язків.

Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Повідомляється, що міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль обговорив з послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо співпрацю в агросекторі та розвиток торгівельних відносин. Він також подякував австрійським партнерам за внесок в ініціативу президента України Володимира Зеленського Grain From Ukraine.

"Це додаткові 2 млн євро на продовольчу безпеку, які є важливим кроком у підтримці країн, що потерпають від голоду", - наголосив міністр.

Зокрема, сторони обговорили необхідність спільної роботи на рівні Єврокомісії для забезпечення безперешкодного експорту української агропродукції.

Коваль підкреслив, що Австрія залишається важливим торгівельним партнером України: у 2024 році двосторонній товарообіг продовольством та сільгосппродукцією склав $210 млн. Україна експортувала переважно кукурудзу, фруктові та овочеві соки, соєві боби, соняшникову олію, а також заморожені плоди й горіхи. Натомість з Австрії імпортували шоколад і какаовмісні вироби, готові соуси, корми для тварин, кукурудзу та мінеральні й газовані води.

Про програму Grain from Ukraine

Суть гуманітарної програми "Зерно з України", яка була запущена 15 листопада 2022 року, полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників. Вона об’єднала кілька десятків країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства.

Так, в межах програми Grain from Ukraine за кошти міжнародних партнерів закуповується продукція українських виробників для подолання голоду у світі.

Передбачається, що Україна спрямуватиме частину зібраної пшениці, яка раніше йшла на експорт, на закупівлю для африканських країн, де вже існують проблеми з голодом. Міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку в складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

Ініціативу Grain from Ukraine ("Зерно з України") було започатковано президентом України Володимиром Зеленським у партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) з метою зменшення шкоди, яку спричинила для світової продовольчої системи російська агресія та спроба блокади українських портів.

Нагадаємо, обсяги виробництва валової продукції сільського господарства в Україні можуть збільшитися на 3% порівняно з 2024 роком. Однак цей показник все одно залишатиметься нижчим за довоєнні рівні. У 2024 році в Україні було намолочено 71,4 млн тонн зернових та олійних культур, зібраних на площі 19,2 млн гектарів.