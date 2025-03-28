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Банки и кредиторы договорились об ответственном кредитовании: о чем речь
Ассоциация украинских банков (АУБ) вместе с семью компаниями, занимающимися потребительским кредитованием, подписали меморандум об ответственном кредитовании.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
О меморандуме
Участниками меморандума стали "Авентус-Украина" (CreditPlus), "Манивео скорая финансовая помощь" (Moneyveo), "1 безопасное агентство необходимых кредитов" (My credit), "Новые кредиты", "Вижинфанд Юкрейн", "Мультикредит" ("Мижкредит" (bee вид).
Документ предусматривает:
- отказ от выдачи кредитов в ночное время;
- соблюдение этических норм в работе коллекторов;
- выполнение требований законодательства по максимальной ежедневной процентной ставке в 1%.
"АУБ вместе со своими участниками комитетов инициировало создание меморандума как инициативу саморегулирования рынка. Его цель — показать, что компании по потребительскому кредитованию могут действовать ответственно и честно, без дополнительного давления со стороны государства", — прокомментировал подписание президент АУБ Андрей Дубас.
По его словам, главная цель меморандума – обеспечить ответственный подход к кредитованию. Участники рынка обязуются тщательно оценивать финансовые возможности клиентов и не предоставлять кредиты в ночное время, чтобы предотвратить поспешные финансовые решения.
В документе четко определены правила для коллекторской деятельности:
- запрещено публиковать фотографии должников;
- контактировать с их родственниками;
- использовать какие-либо неэтические методы воздействия.
Дубас отметил, что в Украине действуют многие компании в сфере потребительского кредитования, однако около 90% рынка контролируют примерно 20 крупнейших игроков. По его словам, проблема в том, что нечестная деятельность даже одной небольшой компании может испортить репутацию всего сектора.
"Именно поэтому ответственные участники решили подписать меморандум, чтобы показать свою открытость и поддержать инициативы Национального банка по упорядочению этой сферы", – отметил президент АУБ.
О кредитовании
Напомним, банки наращивают кредитование полтора года подряд и имеют достаточный потенциал для поддержки экономики в дальнейшем. Чистые гривневые кредиты бизнеса за год выросли на 20,6%, а население – на 39,9%.
Добавим, в 2024 году темпы роста кредитования бизнеса оказались втрое медленнее по сравнению с кредитованием населения. Декабрь стал самым сложным месяцем, когда наблюдалось сокращение кредитования как для бизнеса, так и для домохозяйств. Наибольшее снижение произошло в гривневом кредитовании корпоративного сектора – на 2,4% (-14,2 млрд. грн.).
Ранее сообщалось, что наибольшее влияние на прирост ВВП Украины в 2024 году оказали программы кредитования бизнеса "5-7-9%" (обеспечила дополнительные 0,422% ВВП), выдача грантов на переработку (0,037%) и программа развития индустриальных парков (0,021%).