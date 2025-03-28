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Банки та кредитори домовилися про етичне кредитування: про що мова
Асоціація українських банків (АУБ) разом із сімома компаніями, що займаються споживчим кредитуванням, підписали меморандум про відповідальне кредитування.
Про це інформує Інтерфакс-Україна.
Про меморандум
Учасниками меморандуму стали "Авентус-Україна" (CreditPlus), "Манівео швидка фінансово допомога" (Moneyveo), "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (My credit), "Нові кредити", "Віжинфанд Юкрейн", "Мультікредит" (bee credit) та "Споживчий центр" ("ШвидкоГроші").
Документ передбачає:
- відмову від видачі кредитів у нічний час;
- дотримання етичних норм у роботі колекторів;
- виконання вимог законодавства щодо максимальної щоденної процентної ставки в 1%.
"АУБ разом зі своїми учасниками комітетів ініціювала створення меморандуму, як ініціативу саморегулювання ринку. Його мета — показати, що компанії зі споживчого кредитування можуть діяти відповідально й чесно, без додаткового тиску з боку держави", - прокоментував підписання президент АУБ Андрій Дубас.
За його словами, головна мета меморандуму — забезпечити відповідальний підхід до кредитування. Учасники ринку зобов’язуються ретельно оцінювати фінансові можливості клієнтів і не надавати кредити в нічний час, аби запобігти поспішним фінансовим рішенням.
У документі чітко визначені правила для колекторської діяльності:
- заборонено публікувати фото боржників;
- контактувати з їхніми родичами;
- використовувати будь-які неетичні методи впливу.
Дубас зазначив, що в Україні діє багато компаній у сфері споживчого кредитування, проте близько 90% ринку контролюють приблизно 20 найбільших гравців. За його словами, проблема полягає в тому, що нечесна діяльність навіть однієї невеликої компанії може зіпсувати репутацію всього сектору.
"Саме тому відповідальні учасники вирішили підписати меморандум, щоб показати свою відкритість і підтримати ініціативи Національного банку щодо впорядкування цієї сфери", – зазначив президент АУБ.
Про кредитування
Нагадаємо, банки нарощують кредитування півтора року поспіль та мають достатній потенціал для підтримки економіки надалі. Чисті гривневі кредити бізнесу за рік зросли на 20,6%, а населення – на 39,9%.
Додамо, у 2024 році темпи зростання кредитування бізнесу виявилися утричі повільнішими порівняно з кредитуванням населення. Грудень став найскладнішим місяцем, коли спостерігалося скорочення кредитування як для бізнесу, так і для домогосподарств. Найбільше зниження відбулося у гривневому кредитуванні корпоративного сектору – на 2,4% (-14,2 млрд грн).
Раніше повідомлялось, що найбільший вплив на приріст ВВП України у 2024 році дали програми кредитування бізнесу “5-7-9%” (забезпечила додаткові 0,422% ВВП), видача грантів на переробку (0,037%) та програма розвитку індустріальних парків (0,021%).