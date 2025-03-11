Кредитування енергетики: банки виділили 14 млрд грн на відновлення енергосистеми

З червня 2024 року по лютий 2025 року українські банки отримали майже 3,9 тисячі заявок від підприємств на кредитування проєктів, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури на загальну сума 81,7 мільярда гривень. На підтримку цих проєктів банки надали кредити та відкрили кредитні лінії на загальну суму 14,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з опитуванням, проведеним серед 20 банків, загальний обсяг кредитних портфелів, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури бізнесу, станом на початок березня досяг 8,5 мільярдів гривень.

За даними опитування 20 банків, за лютий:

отримано 194 заявки від бізнесу на суму 6,7 млрд грн;

схвалено 70 заявок на суму 753 млн грн;

надано 94 кредити загальним обсягом 914 млн грн.

Повідомляється, що загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 549 мВт. Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (219 мВт), побудову СЕС (162 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (124 мВт). Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Банки також активно кредитують населення на енергетичні потреби. Лише у лютому громадяни отримали 558 кредитів на суму 105 млн грн. Загалом, з червня, банки видали 6 266 таких кредитів на загальну суму 836 млн грн. Загальний обсяг кредитного портфеля фізичних осіб для енергетичних потреб, з урахуванням погашення, становить 712 млн грн, зауважили в НБУ.

Фінансування проєктів відбудови енергетики

Нагадаємо, Ощадбанк запропонував підприємствам ММСБ доступні кредити на придбання альтернативних джерел енергії за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" або за індивідуальними умовами зі ставкою від 13,5%.

Окрім Ощадбанку, подібне кредитування пропонує і ПриватБанк. Він також відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.