Кредитование энергетики: банки выделили 14 млрд грн на восстановление энергосистемы

С июня 2024 по февраль 2025 года украинские банки получили почти 3,9 тысячи заявок от предприятий на кредитование проектов, направленных на восстановление энергетической инфраструктуры на общую сумму 81,7 миллиарда гривен. В поддержку этих проектов банки предоставили кредиты и открыли кредитные линии на общую сумму 14,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно опросу, проведенному среди 20 банков, общий объем кредитных портфелей, направленных на восстановление энергетической инфраструктуры бизнеса, по состоянию на начало марта достиг 8,5 миллиарда гривен.

По данным опроса 20 банков, за февраль:

получено 194 заявки от бизнеса на сумму 6,7 млрд грн;

одобрено 70 заявок на сумму 753 млн грн;

предоставлено 94 кредита общим объемом 914 млн грн.

Сообщается, что общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет более 549 мВт. Наибольшие объемы средств выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (219 мВт), строительство СЭС (162 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (124 мВт). Проекты финансируются в 21 области страны.

Банки также активно кредитуют население на энергетические нужды. Только в феврале граждане получили 558 кредитов на сумму 105 млн. грн. Всего с июня банки выдали 6 266 таких кредитов на общую сумму 836 млн грн. Общий объем кредитного портфеля физических лиц для энергетических нужд, с учетом погашения, составляет 712 млн. грн., отметили в НБУ.

Финансирование проектов восстановления энергетики

Напомним, Ощадбанк предложил предприятиям ММСБ доступные кредиты на приобретение альтернативных источников энергии за государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%" или по индивидуальным условиям со ставкой от 13,5%.

Кроме Ощадбанка подобное кредитование предлагает и ПриватБанк. Он также открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.

Ранее Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.