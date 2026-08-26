Бизнес призывает создать механизм возврата акциза за уничтоженную продукцию

Европейская Бизнес Ассоциация просит урегулировать механизм возврата или зачисления в будущие платежи акцизного налога за товары, уничтоженные, потерянные или поврежденные в результате форс-мажорных обстоятельств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ЕБА.

Речь идет о ситуациях, когда акцизный налог за товар уже уплачен, однако из-за обстоятельств, не зависящих от плательщика, продукция фактически не была реализована или потреблена.

По информации ЕБА, с начала полномасштабного вторжения сумма уплаченного акцизного налога по потерянной в результате военных действий продукции составляет по меньшей мере 117,7 млн грн.

Отмечается, что применение такого механизма должно быть возможно при документального подтверждения форс-мажорных обстоятельств и факта уничтожения, потери или повреждения продукции.

"Это позволит избежать ситуаций, когда бизнес несет налоговую нагрузку за товар, который фактически не попал к конечному потребителю", - отмечают в ЕБА.

Там призывают внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины и законодательно определить четкий и прозрачный порядок возврата или учета уплаченного акцизного налога в случае безвозвратной потери подакцизной продукции из-за форс-мажорных обстоятельств.

Россия начала активно разрушать складскую логистику украинских ритейлеров и маркетплейсов. Так, логистический комплекс Amtel площадью около 100 тыс. кв. м был уничтожен вместе с продукцией арендаторов, в том числе WineTime и Goodwine.

Также в результате массированного обстрела Киева российская ракета попала в центральный логистический комплекс сети виномаркетов OKWINE и компании-дистрибьютора Wine Hunters.

Ранее ЕБА обратилась к правительству с предложениями безотлагательных мер для поддержки предприятий, которые понесут потери в результате атак России.