Бізнес закликає створити механізм повернення акцизу за знищену продукцію

Європейська Бізнес Асоціація просить врегулювати механізм повернення або зарахування у майбутні платежі акцизного податку за товари, які були знищені, втрачені або пошкоджені внаслідок форс-мажорних обставин.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Йдеться про ситуації, коли акцизний податок за товар уже сплачено, однак через обставини, що не залежать від платника, продукція фактично не була реалізована чи спожита.

За інформацією ЄБА, з початку повномасштабного вторгнення сума сплаченого акцизного податку щодо втраченої внаслідок воєнних дій продукції становить щонайменше 117,7 млн грн.

Зазначається, що застосування такого механізму має бути можливим за умови документального підтвердження форс-мажорних обставин та факту знищення, втрати або пошкодження продукції.

"Це дозволить уникнути ситуацій, коли бізнес несе податкове навантаження за товар, який фактично не потрапив до кінцевого споживача", - наголошують в ЄБА.

Там закликають внести відповідні зміни до Податкового кодексу України та законодавчо визначити чіткий і прозорий порядок повернення або врахування сплаченого акцизного податку у разі безповоротної втрати підакцизної продукції через форс-мажорні обставини.

Зауважимо, Росія почала активно руйнувати складську логістику українських ритейлерів та маркетплейсів. Так, логістичний комплекс Amtel площею близько 100 тис. кв. м був знищений разом із продукцією орендарів, серед яких WineTime і Goodwine.

Також внаслідок масованого обстрілу Києва російська ракета влучила в центральний логістичний комплекс мережі виномаркетів OKWINE та компанії-дистриб’ютора Wine Hunters.

Раніше ЄБА звернулася до уряду із пропозиціями невідкладних заходів для підтримки підприємств, які зазнають втрат внаслідок атак Росії.