Блокировка €90 млрд от ЕС ставит под угрозу энергетическую подготовку Украины к зиме

Президент Владимир Зеленский заявил, что блокирование финансовой помощи от Европейского Союза в объеме 90 млрд евро, из которых 45 млрд евро должны поступить в 2026 году, создает риски для своевременной подготовки Украины к следующему отопительному сезону.

Как сообщает Delo.ua, об этом он сообщил во время совместного общения с представителями медиа вместе с временным премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым в Киеве, пишет "Укринформ".

По словам президента, ключевым риском является реализация комплексного плана защиты критической инфраструктуры, в том числе энергетики и водоснабжения. Речь идет о мерах физической защиты объектов, а также усилении противовоздушной обороны.

В марте все регионы Украины, включая столицу, утвердили планы устойчивости. Предполагалось, что их практическая реализация начнется с 1 апреля. Однако из-за отсутствия финансирования масштабные работы не стартовали.

Президент отметил, что задержка финансирования оказывает непосредственное влияние на сроки подготовки к зиме, и сейчас правительство работает над поиском альтернативных источников средств.

В то же время он подчеркнул, что решение о предоставлении финансовой помощи должно быть принято на уровне лидеров Европейского Союза.

По словам Зеленского, несмотря на политические заявления о поддержке Украины, задержка финансирования ограничивает возможности реализации мероприятий по защите инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону.

Ранее Зеленский отмечал, что Европейский Союз сможет найти альтернативное решение о предоставлении Украине средств на финансирование армии, если не удастся разблокировать согласованный кредит в 90 млрд евро.

Венгрия заблокировала 90 млрд евро кредита для Украины

Ранее о том, что Венгрия заблокировала кредит от ЕС для Украины, написало издание The Financial Times.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

Напомним, 24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.