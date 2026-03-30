Блокування €90 млрд від ЄС ставить під загрозу енергетичну підготовку України до зими

Президент Володимир Зеленський заявив, що блокування фінансової допомоги від Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро, з яких 45 млрд євро мали надійти у 2026 році, створює ризики для своєчасної підготовки України до наступного опалювального сезону.

Як інформує Delo.ua, про це він повідомив під час спільного спілкування з представниками медіа разом із тимчасовим прем’єр-міністром Болгарії Андрієм Гюровим у Києві, пише "Укрінформ".

За словами президента, ключовим ризиком є реалізація комплексного плану захисту критичної інфраструктури, зокрема енергетики та водопостачання. Йдеться про заходи фізичного захисту об’єктів, а також посилення протиповітряної оборони.

У березні всі регіони України, включно зі столицею, затвердили плани стійкості. Передбачалося, що їх практична реалізація розпочнеться з 1 квітня. Однак через відсутність фінансування масштабні роботи не стартували.

Президент зазначив, що затримка фінансування безпосередньо впливає на строки підготовки до зими, і наразі уряд працює над пошуком альтернативних джерел коштів.

Водночас він наголосив, що рішення щодо надання фінансової допомоги має бути ухвалене на рівні лідерів Європейського Союзу.

За словами Зеленського, попри політичні заяви про підтримку України, затримка фінансування обмежує можливості для реалізації заходів із захисту інфраструктури та підготовки до опалювального сезону.

Раніше Зеленський зазначав, що Європейський Союз зможе знайти альтернативне рішення щодо надання Україні коштів на фінансування армії, якщо не вдасться розблокувати узгоджений кредит у 90 млрд євро.

Угорщина заблокувала 90 млрд євро кредиту для України

Раніше про те, що Угорщина заблокувала кредит від ЄС для України, написало видання The Financial Times.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення. Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Нагадаємо, 24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.