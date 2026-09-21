Bosch, Siemens и еще шесть компаний привлекут до 800 тыс. евро на подготовку кадров в Украине

Восемь компаний отобрали для подготовки и переобучения работников под конкретные потребности бизнеса. На их совместные с учебными заведениями проекты планируют направить до €800 тыс., еще такую же сумму должны инвестировать сами компании. Таким образом, общий объем вложений может составить €1,6 млн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики.

В программу Skill Partnerships for Productivity отобрали:

Altep;

"Автокапитал";

BDO в Украине;

Limestone Ukraine;

Paton International;

Robert Bosch;

Siemens Healthineers Ukraine;

Sigma Software University.

Каждая компания будет работать вместе с украинскими заведениями профессионального образования и обучения. Они должны совместно обновлять квалификации, обучающие программы и практическую подготовку в соответствии с кадровыми потребностями бизнеса.

Реализация проектов начнется в январе 2027 года и пройдет в два этапа.

Программы будут включать в себя строительство, энергетику, логистику, производство, сельское хозяйство и здравоохранение. Отдельный акцент будут делать на цифровизации и новых технологиях.

Учения хотят привязать к реальному спросу бизнеса

В Министерстве экономики и окружающей среды объясняют, что одна из ключевых проблем рынка труда – разрыв между навыками работников и тем, какие специалисты нужны компаниям.

По словам заместителя министра экономики и окружающей среды Дарии Марчак, подход предполагает сначала определять потребность работодателя и дефицитные компетенции, а уже под них формировать обучение или переобучение.

Этот принцип также заложен в Стратегию занятости до 2030 года, которая предполагает развитие переобучения взрослых и более тесное сотрудничество между бизнесом и учебными заведениями.

В настоящее время Альянс навыков для Украины объединяет 118 участников. При их поддержке обучения или новых квалификациях уже получили около 725 тыс. человек, а к 2027 году этот показатель планируют увеличить до 840 тыс. человек.

Напомним, конкурс для бизнеса был запущен в июне 2026 года. Тогда компаниям было предложено привлекать от €50 тыс. до €200 тыс. на обучение и переквалификацию работников при условии, что бизнес профинансирует не менее половины стоимости проекта.

Потребность в этих программах растет на фоне кадрового дефицита. В августе уже 69% бизнеса заявили о нехватке работников, а доля компаний, которым стало сложнее найти квалифицированных специалистов, выросла до 58,1%.