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Bosch, Siemens и еще шесть компаний привлекут до 800 тыс. евро на подготовку кадров в Украине
Восемь компаний отобрали для подготовки и переобучения работников под конкретные потребности бизнеса. На их совместные с учебными заведениями проекты планируют направить до €800 тыс., еще такую же сумму должны инвестировать сами компании. Таким образом, общий объем вложений может составить €1,6 млн.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики.
В программу Skill Partnerships for Productivity отобрали:
- Altep;
- "Автокапитал";
- BDO в Украине;
- Limestone Ukraine;
- Paton International;
- Robert Bosch;
- Siemens Healthineers Ukraine;
- Sigma Software University.
Каждая компания будет работать вместе с украинскими заведениями профессионального образования и обучения. Они должны совместно обновлять квалификации, обучающие программы и практическую подготовку в соответствии с кадровыми потребностями бизнеса.
Реализация проектов начнется в январе 2027 года и пройдет в два этапа.
Программы будут включать в себя строительство, энергетику, логистику, производство, сельское хозяйство и здравоохранение. Отдельный акцент будут делать на цифровизации и новых технологиях.
Учения хотят привязать к реальному спросу бизнеса
В Министерстве экономики и окружающей среды объясняют, что одна из ключевых проблем рынка труда – разрыв между навыками работников и тем, какие специалисты нужны компаниям.
По словам заместителя министра экономики и окружающей среды Дарии Марчак, подход предполагает сначала определять потребность работодателя и дефицитные компетенции, а уже под них формировать обучение или переобучение.
Этот принцип также заложен в Стратегию занятости до 2030 года, которая предполагает развитие переобучения взрослых и более тесное сотрудничество между бизнесом и учебными заведениями.
В настоящее время Альянс навыков для Украины объединяет 118 участников. При их поддержке обучения или новых квалификациях уже получили около 725 тыс. человек, а к 2027 году этот показатель планируют увеличить до 840 тыс. человек.
Напомним, конкурс для бизнеса был запущен в июне 2026 года. Тогда компаниям было предложено привлекать от €50 тыс. до €200 тыс. на обучение и переквалификацию работников при условии, что бизнес профинансирует не менее половины стоимости проекта.
Потребность в этих программах растет на фоне кадрового дефицита. В августе уже 69% бизнеса заявили о нехватке работников, а доля компаний, которым стало сложнее найти квалифицированных специалистов, выросла до 58,1%.