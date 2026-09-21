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Bosch, Siemens та ще шість компаній залучать до €800 тис. на підготовку кадрів в Україні
Вісім компаній відібрали для програми підготовки та перенавчання працівників під конкретні потреби бізнесу. На їхні спільні з навчальними закладами проєкти планують спрямувати до €800 тис., ще таку саму суму мають інвестувати самі компанії. Таким чином, загальний обсяг вкладень може сягнути €1,6 млн.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки.
До програми Skill Partnerships for Productivity відібрали:
- Altep;
- "Автокапітал";
- BDO в Україні;
- Limestone Ukraine;
- Paton International;
- Robert Bosch;
- Siemens Healthineers Ukraine;
- Sigma Software University.
Кожна компанія працюватиме разом з українськими закладами професійної освіти та навчання. Вони мають спільно оновлювати кваліфікації, навчальні програми та практичну підготовку відповідно до кадрових потреб бізнесу.
Реалізація проєктів розпочнеться у січні 2027 року та проходитиме у два етапи.
Програми охоплюватимуть будівництво, енергетику, логістику, виробництво, сільське господарство та охорону здоров'я. Окремий акцент робитимуть на цифровізації та нових технологіях.
Навчання хочуть прив'язати до реального попиту бізнесу
У Міністерстві економіки та довкілля пояснюють, що одна з ключових проблем ринку праці — розрив між навичками працівників і тим, які спеціалісти потрібні компаніям.
За словами заступниці міністра економіки та довкілля Дарії Марчак, підхід передбачає спочатку визначати потребу роботодавця та дефіцитні компетенції, а вже під них формувати навчання або перенавчання.
Цей принцип також закладений у Стратегію зайнятості до 2030 року, яка передбачає розвиток перенавчання дорослих та тіснішу співпрацю між бізнесом і закладами освіти.
Наразі Альянс навичок для України об'єднує 118 учасників. За їхньої підтримки навчання або нові кваліфікації вже отримали близько 725 тис. людей, а до 2027 року цей показник планують збільшити до 840 тис.
Нагадаємо, конкурс для бізнесу запустили у червні 2026 року. Тоді компаніям запропонували залучати від €50 тис. до €200 тис. на навчання та перекваліфікацію працівників за умови, що бізнес профінансує щонайменше половину вартості проєкту.
Потреба в таких програмах зростає на тлі кадрового дефіциту. У серпні вже 69% бізнесу заявили про нестачу працівників, а частка компаній, яким стало складніше знайти кваліфікованих фахівців, зросла до 58,1%.