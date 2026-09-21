Bosch, Siemens та ще шість компаній залучать до €800 тис. на підготовку кадрів в Україні

Вісім компаній відібрали для програми підготовки та перенавчання працівників під конкретні потреби бізнесу. На їхні спільні з навчальними закладами проєкти планують спрямувати до €800 тис., ще таку саму суму мають інвестувати самі компанії. Таким чином, загальний обсяг вкладень може сягнути €1,6 млн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки.

До програми Skill Partnerships for Productivity відібрали:

Altep;

"Автокапітал";

BDO в Україні;

Limestone Ukraine;

Paton International;

Robert Bosch;

Siemens Healthineers Ukraine;

Sigma Software University.

Кожна компанія працюватиме разом з українськими закладами професійної освіти та навчання. Вони мають спільно оновлювати кваліфікації, навчальні програми та практичну підготовку відповідно до кадрових потреб бізнесу.

Реалізація проєктів розпочнеться у січні 2027 року та проходитиме у два етапи.

Програми охоплюватимуть будівництво, енергетику, логістику, виробництво, сільське господарство та охорону здоров'я. Окремий акцент робитимуть на цифровізації та нових технологіях.

Навчання хочуть прив'язати до реального попиту бізнесу

У Міністерстві економіки та довкілля пояснюють, що одна з ключових проблем ринку праці — розрив між навичками працівників і тим, які спеціалісти потрібні компаніям.

За словами заступниці міністра економіки та довкілля Дарії Марчак, підхід передбачає спочатку визначати потребу роботодавця та дефіцитні компетенції, а вже під них формувати навчання або перенавчання.

Цей принцип також закладений у Стратегію зайнятості до 2030 року, яка передбачає розвиток перенавчання дорослих та тіснішу співпрацю між бізнесом і закладами освіти.

Наразі Альянс навичок для України об'єднує 118 учасників. За їхньої підтримки навчання або нові кваліфікації вже отримали близько 725 тис. людей, а до 2027 року цей показник планують збільшити до 840 тис.

Нагадаємо, конкурс для бізнесу запустили у червні 2026 року. Тоді компаніям запропонували залучати від €50 тис. до €200 тис. на навчання та перекваліфікацію працівників за умови, що бізнес профінансує щонайменше половину вартості проєкту.

Потреба в таких програмах зростає на тлі кадрового дефіциту. У серпні вже 69% бізнесу заявили про нестачу працівників, а частка компаній, яким стало складніше знайти кваліфікованих фахівців, зросла до 58,1%.