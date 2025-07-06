Брачный договор: как его правильно заключить и можно ли расторгнуть

Брачный договор позволяет заранее определить права и обязанности сторон, избежать конфликтов при расторжении брака и урегулировать порядок пользования общим или личным имуществом.

Важным инструментом для четкого регулирования имущественных отношений между супругами является брачный договор.

Что можно урегулировать брачным договором

Ключевым моментом в брачном договоре есть то, что определяются имущественные права и обязанности супругов, в том числе как родителей. Он укладывается в письменной форме в трех оригинальных экземплярах и обязательно нотариально удостоверяется. Несоблюдение этого требования делает договор ничтожным.

Брачный договор может определять:

правовой режим имущества супругов, в том числе имущества, переданного на нужды семьи или подаренного в связи с браком;

порядок раздела имущества (в частности, в случае расторжения брака);

порядок пользования жильем; условия содержания одного из супругов;

использование имущества для обеспечения нужд детей.

Следует учитывать, что договор не может регулировать личные (неимущественные) отношения между супругами или между ними и детьми, не может уменьшать объем прав ребенка или ставить одного из супругов в невыгодное материальное положение.

Когда заключается брачный договор

Брачный договор могут заключить:

обручена пара, подавшая заявление о регистрации брака в органы ГРАЦС — в таком случае он вступает в силу с момента регистрации брака;

супруги — в этом случае договор действует со дня его нотариального удостоверения.

В договоре может быть указан срок действия или срок действия отдельных положений. Если срок не предусмотрен, договор действует до отказа сторон или его расторжения.

Брачный договор: как его изменить или расторгнуть

Односторонне изменить или отказаться от брачного договора нельзя. Изменение условий возможно с согласия обеих сторон (с нотариальным удостоверением) или по решению суда, если этого требуют интересы одной из сторон, детей или нетрудоспособных членов семьи.

Разорвать договор можно:

по общему согласию супругов;

по решению суда, если его исполнение стало невозможным.

Суд может признать брачный договор недействительным, если:

нарушено требование нотариального удостоверения;

одна из сторон не имела должной дееспособности;

договор уменьшает права ребенка; создает чрезвычайно невыгодное положение для одного из супругов;

заключенный под влиянием обмана или насилия;

содержит положения, противоречащие законодательству или морали.

Особенности брачного договора с иностранцем

Если один из супругов — иностранный гражданин, стороны должны определить, право какого государства будет применяться к договору (в соответствии с Законом «О международном частном праве»). Это может быть предусмотрено отдельным соглашением или включено в сам договор.

"Брачный договор — это действенный механизм защиты интересов обеих сторон и возможность урегулировать важные вопросы заранее. Но чтобы договор работал эффективно и не создавал правовых рисков, важно соблюдать требования законодательства", — объясняют в Минюсте.

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