Бюджет-2026: какие экономические и социальные показатели заложило правительство

Правительственный проект государственного бюджета на 2026 год построен на ряде прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2025-2026 годы.

Delo.ua разбиралось, какие именно макропоказатели заложены в бюджет и каковы их прогнозные значения.

Ожидание до конца 2025 года и прогноз на 2026 год

Согласно пояснительной записке к проекту Бюджета, несмотря на значительные вызовы, связанные с рисками безопасности и ограниченными возможностями энергетической системы, ожидается, что ВВП в 2025 году продолжит восстановительный тренд и вырастет на 2,7%.

Ожидания по потребительским ценам на 2025 год остаются на уровне 9,5% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Несмотря на сложные условия развития экономики, в 2025 году ожидается сохранение положительной динамики заработных плат. Средняя номинальная заработная плата прогнозируется на уровне 25886 гривен. Это свидетельствует о сохранении тенденции постепенного возобновления экономической активности и дальнейшего повышения конкуренции на рынке труда.

Стабильная работа Украинского морского коридора остается ключевым фактором возобновления экспорта. По итогам 2025 года объем экспорта товаров и услуг ожидается на уровне $ 57 978 млн.

В то же время дальнейшее расширение частного потребительского и инвестиционного спроса в условиях ограниченного внутреннего предложения, а также оборонные потребности будут способствовать расширению импорта – прежде всего, транспорта, оборудования и топливно-энергетических ресурсов. Это приводит к ожиданиям более высоких объемов импорта: в 2025 году он прогнозируется на уровне $98 339 млн.

Несмотря на вызовы войны, в 2026 году прогнозируется рост реального ВВП на 2,4%, что будет свидетельствовать о постепенном восстановлении экономики.

Как выглядят отдельные прогнозные показатели

Валовой внутренний продукт. Номинальный ВВП в 2025 году должен составить 8967,4 млрд грн, а ожидания на 2026 год - 10309,3 млрд грн.

Рост реального ВВП запланирован на уровне 2,7% и 2,4% соответственно.

Доходы государственного бюджета к концу 2025 года должны составить 2 467,4 млрд грн (27,5% от ВВП), в 2026 году – 2 869,6 млрд грн (27,8% от ВВП).

Минимальная зарплата с 1 января 2026 года составит 8647 гривен.

Индекс потребительских цен. Среднегодовая потребительская инфляция по результатам текущего года составит 12,2%, в следующем – 10,4%.

Инфляция на конец года – соответственно 9,5% и 9,9%.

Уровень безработицы населения в возрасте 15 – 70 лет запланирован на уровне 12,7% в 2025 году и 12,6% – в следующем году.

Отрицательное сальдо торгового баланса на конец 2025 года запланировано на уровне $ 40,361 млрд; в 2026-м – $ 44 461 млрд.

Экспорт товаров и услуг запланирован на уровне $ 57,978 млрд и $ 61,38 млрд соответственно.

Импорт товаров и услуг – $ 98,339 млрд и $ 105,841 млрд.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров принял и передал Верховной Раде проект закона о государственном бюджете Украины на 2026 год. Расходы бюджета запланированы на уровне 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом), доходы – 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд или 18,8% больше по сравнению с 2025 годом). Дефицит прогнозируется до 18,4% ВВП (на 3,9 п. п. меньше, чем в 2025 г.).