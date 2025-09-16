Бюджет-2026: які економічні та соціальні показники заклав уряд

Урядовий проєкт державного бюджету на 2026 рік побудований на низці прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025–2026 роки.

Delo.ua розбиралось, які саме макропоказники закладені в бюджет і які їхні прогнозні значення.

Очікування до кінця 2025-го та прогноз на 2026 рік

Згідно пояснювальної записки до проєкту Бюджету, незважаючи на значні виклики, пов’язані з безпековими ризиками та обмеженими можливостями енергетичної системи, очікується, що ВВП у 2025 році продовжить відновлювальний тренд і зросте на 2,7%.

Очікування щодо споживчих цін на 2025 рік залишаються на рівні 9,5 % (грудень до грудня попереднього року).

Попри складні умови для розвитку економіки, у 2025 році очікується збереження позитивної динаміки заробітних плат. Середня номінальна заробітна плата прогнозується на рівні 25 886 гривень. Це свідчить про збереження тенденції поступового відновлення економічної активності та подальшого підвищення конкуренції на ринку праці.

Стабільна робота Українського морського коридору залишається ключовим фактором відновлення експорту. За підсумками 2025 року обсяг експорту товарів і послуг очікується на рівні $57 978 млн.

Водночас подальше розширення приватного споживчого та інвестиційного попиту в умовах обмеженої внутрішньої пропозиції, а також оборонні потреби сприятимуть розширенню імпорту – насамперед транспорту, обладнання та паливно-енергетичних ресурсів. Це зумовлює очікування більш високих обсягів імпорту: у 2025 році він прогнозується на рівні $98 339 млн.

Попри виклики війни, у 2026 році прогнозується зростання реального ВВП на 2,4%, що свідчитиме про поступове відновлення економіки.

Як виглядають окремі прогнозні показники

Валовий внутрішній продукт. Номінальний ВВП в 2025 році має скласти 8 967,4 млрд грн, а очікування на 2026 рік – 10 309,3 млрд грн.

Ріст реального ВВП заплановано на рівні 2,7% і 2,4% відповідно.

Доходи державного бюджету до кінця 2025 року мають скласти 2 467,4 млрд грн (27,5% від ВВП), у 2026 році - 2 869,6 млрд грн (27,8% від ВВП).

Мінімальна зарплата з 1 січня 2026 року складатиме 8 647 гривень.

Індекс споживчих цін. Середньорічна споживча інфляція за результатами поточного року складе 12,2%, в наступному – 10,4%.

Інфляція на кінець року – відповідно 9,5% і 9,9%.

Рівень безробіття населення у віці 15 – 70 років заплановано на рівні 12,7% в 2025 році та 12,6% - в наступному році.

Від’ємне сальдо торговельного балансу на кінець 2025 року заплановане на рівні $40,361 млрд; в 2026-му - $44 461 млрд.

Експорт товарів та послуг заплановано на рівні $57,978 млрд і $61,38 млрд відповідно.

Імпорт товарів та послуг – $98,339 млрд і $105,841 млрд.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік. Видатки бюджету заплановано на рівні 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн більше порівняно з 2025 роком), доходи – 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд або 18,8% більше порівняно з 2025 роком). Дефіцит прогнозується до 18,4% ВВП (на 3,9 в. п. менше, ніж у 2025 році).