Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

+0,05

EUR

51,10

+0,00

Наличный курс:

USD

44,75

44,65

EUR

51,35

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 10 июля.

голубика и персики
Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза / Depositphotos

По состоянию на 22 июля 2026 года, в Украине цены на клубнику и черешню держатся на высоком уровне. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 22 июля:

Фрукт Цена Смена
Яблоки 30-55 грн +0%
Бананы 60-65 грн +0%
Апельсины 70-85 грн +0%
Лимоны 140-150 грн +0%
Клубника 170-200 грн +0%
Черешня 115-220 грн +0%
Голубика 120-140 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самые дешевые бананы
Сильпо широкий ассортимент ягод
Novus самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сезона таких ягод как клубника и черешня уже давно позади. Клубнику сейчас продают в среднем по 180 грн/кг (+45% к началу месяца), а черешню – по 160 грн/кг (+75%).

Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 135 гривен. В начале второго летнего месяца оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

На рынке также можно найти бахчевые по приемлемым ценам. Так, за дыню продавцы просят от 30 до 40 гривен за килограмм, тогда как арбузы значительно дешевле – в основном в пределах 15-20 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

К концу лета в Украине ожидаются заметные изменения цен на сезонные фрукты и ягоды. Персики и арбузы могут ощутимо подешеветь

Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.

Автор:
Светлана Манько