Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 10 июля.

По состоянию на 22 июля 2026 года, в Украине цены на клубнику и черешню держатся на высоком уровне. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 22 июля:

Фрукт Цена Смена Яблоки 30-55 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 70-85 грн +0% Лимоны 140-150 грн +0% Клубника 170-200 грн +0% Черешня 115-220 грн +0% Голубика 120-140 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сезона таких ягод как клубника и черешня уже давно позади. Клубнику сейчас продают в среднем по 180 грн/кг (+45% к началу месяца), а черешню – по 160 грн/кг (+75%).

Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 135 гривен. В начале второго летнего месяца оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

На рынке также можно найти бахчевые по приемлемым ценам. Так, за дыню продавцы просят от 30 до 40 гривен за килограмм, тогда как арбузы значительно дешевле – в основном в пределах 15-20 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

К концу лета в Украине ожидаются заметные изменения цен на сезонные фрукты и ягоды. Персики и арбузы могут ощутимо подешеветь

Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.