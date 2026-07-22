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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 10 июля.
По состоянию на 22 июля 2026 года, в Украине цены на клубнику и черешню держатся на высоком уровне. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 22 июля:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|30-55 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|70-85 грн
|+0%
|Лимоны
|140-150 грн
|+0%
|Клубника
|170-200 грн
|+0%
|Черешня
|115-220 грн
|+0%
|Голубика
|120-140 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Пик сезона таких ягод как клубника и черешня уже давно позади. Клубнику сейчас продают в среднем по 180 грн/кг (+45% к началу месяца), а черешню – по 160 грн/кг (+75%).
Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 135 гривен. В начале второго летнего месяца оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.
На рынке также можно найти бахчевые по приемлемым ценам. Так, за дыню продавцы просят от 30 до 40 гривен за килограмм, тогда как арбузы значительно дешевле – в основном в пределах 15-20 грн/кг.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.
К концу лета в Украине ожидаются заметные изменения цен на сезонные фрукты и ягоды. Персики и арбузы могут ощутимо подешеветь
Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.
Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.