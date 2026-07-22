Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 10 липня

Станом на 22 липня 2026 року в Україні ціни на полуницю та черешню тримаються на високому рівні. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 22 липня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 30-55 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 70-85 грн +0% Лимони 140-150 грн +0% Полуниця 170-200 грн +0% Черешня 115-220 грн +0% Лохина 120-140 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 40,56 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік сезону таких ягід, як полуниця та черешня, вже давно позаду. Полуницю зараз продають в середньому по 180 грн/кг (+45% до початку місяця), а черешню – по 160 грн/кг (+75%).

Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 135 гривень. На початку другого літнього місяця оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

На ринку також можна знайти баштанні по прийнятним цінам. Так, за диню продавці просять від 30 до 40 гривень за кілограм, тоді як кавуни значно дешевші – здебільшого в межах 15-20 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

До кінця літа в Україні очікуються помітні зміни цін на сезонні фрукти та ягоди. Персики й кавуни можуть відчутно подешевшати

Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.