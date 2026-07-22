- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 10 липня
Станом на 22 липня 2026 року в Україні ціни на полуницю та черешню тримаються на високому рівні. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.
Ціни на фрукти та ягоди
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 22 липня наступна:
|Фрукт
|Ціна
|Зміна
|Яблука
|30-55 грн
|+0%
|Банани
|60-65 грн
|+0%
|Апельсини
|70-85 грн
|+0%
|Лимони
|140-150 грн
|+0%
|Полуниця
|170-200 грн
|+0%
|Черешня
|115-220 грн
|+0%
|Лохина
|120-140 грн
|+0%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші банани
|Сільпо
|широкий асортимент ягід
|Novus
|найдешевші яблука по 40,56 грн/кг
Які фрукти подешевшали найбільше
Пік сезону таких ягід, як полуниця та черешня, вже давно позаду. Полуницю зараз продають в середньому по 180 грн/кг (+45% до початку місяця), а черешню – по 160 грн/кг (+75%).
Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 135 гривень. На початку другого літнього місяця оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.
На ринку також можна знайти баштанні по прийнятним цінам. Так, за диню продавці просять від 30 до 40 гривень за кілограм, тоді як кавуни значно дешевші – здебільшого в межах 15-20 грн/кг.
Прогноз цін
Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.
Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.
До кінця літа в Україні очікуються помітні зміни цін на сезонні фрукти та ягоди. Персики й кавуни можуть відчутно подешевшати
Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.
Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.