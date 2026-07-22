Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

+0,05

EUR

51,10

+0,00

Готівковий курс:

USD

44,75

44,65

EUR

51,35

51,15

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 10 липня

лохина та персики
Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази / Depositphotos

Станом на 22 липня 2026 року в Україні ціни на полуницю та черешню тримаються на високому рівні. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість фруктів та ягід станом на 22 липня наступна:

Фрукт Ціна Зміна
Яблука 30-55 грн +0%
Банани 60-65 грн +0%
Апельсини 70-85 грн +0%
Лимони 140-150 грн +0%
Полуниця 170-200 грн +0%
Черешня 115-220 грн +0%
Лохина 120-140 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевші банани
Сільпо широкий асортимент ягід
Novus найдешевші яблука по 40,56 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше  

Пік сезону таких ягід, як полуниця та черешня, вже давно позаду. Полуницю зараз продають в середньому по 180 грн/кг (+45% до початку місяця), а черешню – по 160 грн/кг (+75%).

Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 135 гривень. На початку другого літнього місяця оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

На ринку також можна знайти баштанні по прийнятним цінам. Так, за диню продавці просять від 30 до 40 гривень за кілограм, тоді як кавуни значно дешевші – здебільшого в межах 15-20 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

До кінця літа в Україні очікуються помітні зміни цін на сезонні фрукти та ягоди. Персики й кавуни можуть відчутно подешевшати

Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення. 

Автор:
Світлана Манько