- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 21 августа
По состоянию на 21 августа 2026 года в Украине цены на клубнику, черешню, голубику и малину остаются высокими. В то же время арбузы продают по низким ценам. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов не изменилась.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 21 августа:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|16-40 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|50-130 грн
|+0%
|Лимоны
|100-120 грн
|+0%
|Клубника
|135-160 грн
|+0%
|Черешня
|100-130 грн
|+0%
|Голубика
|190-300 грн
|+0%
|Виноград
|90-160 грн
|+0%
|Арбузы
|8-10 грн
|+0%
|Дыни
|15-25 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 45,69 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Пик сбора клубники уже истек, поэтому цена остается на высоком уровне — в среднем 140 грн/кг. Черешня стоит 100–130 грн/кг.
Сливы продают по 20–50 грн/кг, абрикосы – по 60–95 грн/кг, персики – в среднем по 50 грн/кг.
Стоимость голубики на рынке в Украине с начала июля упала почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 240 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.
Цены на малину тоже держатся на высоком уровне: ягода стоит в пределах 270 грн/кг.
Сезон бахчевых культур в разгаре. Арбузы стоят 8–10 грн/кг, а дыни подорожали более чем на 11% – до 20 грн/кг в среднем.
На рынке также появился первый отечественный виноград. Его продают по 90–160 грн/кг.
Прогноз цен
Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару. Яблоки могут подорожать из-за сокращения запасов урожая прошлого года в хранилищах украинских хозяйств. В то же время новый сезон может дать больший урожай, чем в прошлом.
Большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.
Абрикосы уже почти прошли сезонный минимум цен. По завершении массового сбора они могут подорожать.
Цены на малину и голубику будут оставаться высокими из-за влияния весенних заморозков и летнего зноя на урожай. Значительного удешевления этих ягод не ожидается.
Кроме того аналитики не ожидают заметного рост цен на арбузы в ближайшее время. Увеличить их смогут преимущественно производители качественных арбузов, предложение которых на рынке остается ограниченным. В то же время арбузы весом более 5 кг могут дешеветь и дальше, поскольку фермеры будут пытаться быстрее продать накопленные объемы продукции.