Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 21 августа

По состоянию на 21 августа 2026 года в Украине цены на клубнику, черешню, голубику и малину остаются высокими. В то же время арбузы продают по низким ценам. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов не изменилась.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 21 августа:

Фрукт Цена Смена Яблоки 16-40 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 50-130 грн +0% Лимоны 100-120 грн +0% Клубника 135-160 грн +0% Черешня 100-130 грн +0% Голубика 190-300 грн +0% Виноград 90-160 грн +0% Арбузы 8-10 грн +0% Дыни 15-25 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 45,69 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сбора клубники уже истек, поэтому цена остается на высоком уровне — в среднем 140 грн/кг. Черешня стоит 100–130 грн/кг.

Сливы продают по 20–50 грн/кг, абрикосы – по 60–95 грн/кг, персики – в среднем по 50 грн/кг.

Стоимость голубики на рынке в Украине с начала июля упала почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 240 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Цены на малину тоже держатся на высоком уровне: ягода стоит в пределах 270 грн/кг.

Сезон бахчевых культур в разгаре. Арбузы стоят 8–10 грн/кг, а дыни подорожали более чем на 11% – до 20 грн/кг в среднем.

На рынке также появился первый отечественный виноград. Его продают по 90–160 грн/кг.

Прогноз цен

Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару. Яблоки могут подорожать из-за сокращения запасов урожая прошлого года в хранилищах украинских хозяйств. В то же время новый сезон может дать больший урожай, чем в прошлом.

Большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Абрикосы уже почти прошли сезонный минимум цен. По завершении массового сбора они могут подорожать.

Цены на малину и голубику будут оставаться высокими из-за влияния весенних заморозков и летнего зноя на урожай. Значительного удешевления этих ягод не ожидается.

Кроме того аналитики не ожидают заметного рост цен на арбузы в ближайшее время. Увеличить их смогут преимущественно производители качественных арбузов, предложение которых на рынке остается ограниченным. В то же время арбузы весом более 5 кг могут дешеветь и дальше, поскольку фермеры будут пытаться быстрее продать накопленные объемы продукции.