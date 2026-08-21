Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 21 серпня

Станом на 21 серпня 2026 року в Україні ціни на полуницю, черешню, лохину та малину залишаються високими. Водночас кавуни продають за низькими цінами. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів не змінилася.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 21 серпня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 16-40 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 135-160 грн +0% Черешня 100-130 грн +0% Лохина 190-300 грн +0% Виноград 90-160 грн +0% Кавуни 8-10 грн +0% Дині 15-25 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 45,69 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік збору полуниці вже минув, тому її ціна залишається на високому рівні — у середньому 140 грн/кг. Черешня коштує 100–130 грн/кг.

Сливи продають по 20–50 грн/кг, абрикоси — по 60–95 грн/кг, персики — у середньому по 50 грн/кг.

Вартість лохини на ринку в Україні з початку липня впала майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 240 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Ціни на малину теж тримаються на високому рівні: ягода коштує в межах 270 грн/кг.

Сезон баштанних культур у розпалі. Кавуни коштують 8–10 грн/кг, а дині подорожчали більш ніж на 11% — до 20 грн/кг у середньому.

На ринку також з’явився перший вітчизняний виноград. Його продають по 90–160 грн/кг.

Прогноз цін

Ціни на імпортні фрукти, зокрема банани та апельсини, залежатимуть від курсу гривні до долара. Яблука можуть подорожчати через скорочення запасів минулорічного врожаю у сховищах українських господарств. Водночас новий сезон може дати більший урожай, ніж торік.

Більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.

Абрикоси вже майже пройшли сезонний мінімум цін. Після завершення масового збору вони можуть подорожчати.

Ціни на малину та лохину залишатимуться високими через вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай. Значного здешевлення цих ягід не очікується.

Крім того аналітики не очікують помітного зростання цін на кавуни найближчим часом. Підвищити їх зможуть переважно виробники якісних кавунів, пропозиція яких на ринку залишається обмеженою. Водночас кавуни вагою понад 5 кг можуть дешевшати й надалі, оскільки фермери намагатимуться швидше продати накопичені обсяги продукції.