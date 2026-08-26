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Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 26 августа

клубника
Цены на клубнику упали почти на 17%/Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

На 26 августа 2026 года в Украине подешевели клубника и дыни. В то же время голубика и малина остаются дорогими, а арбузы продают по низким ценам. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов не изменилась.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 26 августа:

Фрукт Цена Смена
Яблоки 16-40 грн +0%
Бананы 60-65 грн +0%
Апельсины 50-130 грн +0%
Лимоны 100-120 грн +0%
Клубника 130-160 грн -16,67%
Голубика 190-250 грн -4,76%
Виноград 70-120 грн -9,09%
Арбузы 7-10 грн +0%
Дыни 20-25 грн -23,33%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самые дешевые бананы
Сильпо широкий ассортимент ягод
Novus самые дешевые бананы по 59,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Хотя пик сбора клубники уже истек, ее стоимость снизилась в среднем до 150 грн/кг.

Стоимость голубики на рынке в Украине с начала июля упала почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 200 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.   Цены на малину также остаются высокими в пределах 200-260 грн/кг.

Абрикосы и сливы держатся на прежнем уровне, а персики подорожали более чем на 9% до 40-90 грн/кг.

Сейчас сезон бахчевых культур в самом разгаре: арбузы стоят 7 –10 грн/кг, тогда как дыни в пали в цене на 23,33 % — до 20 25 грн/кг.

Также на рынке снизилась цена на первый отечественный виноград, который продается по 70–120 грн/кг.

Прогноз цен

Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару. Яблоки могут подорожать из-за сокращения запасов урожая прошлого года в хранилищах украинских хозяйств. В то же время новый сезон может дать больший урожай, чем в прошлом.

Большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Абрикосы уже почти прошли сезонный минимум цен. По завершении массового сбора они могут подорожать.

Цены на малину и голубику будут оставаться высокими из-за влияния весенних заморозков и летнего зноя на урожай. Значительного удешевления этих ягод не ожидается.

Кроме того, аналитики не ожидают заметного роста цен на арбузы в ближайшее время. Увеличить их смогут преимущественно производители качественных арбузов, предложение которых на рынке остается ограниченным. В то же время арбузы весом более 5 кг могут дешеветь и дальше, поскольку фермеры будут пытаться быстрее продать накопленные объемы продукции.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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