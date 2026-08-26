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Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 26 августа
На 26 августа 2026 года в Украине подешевели клубника и дыни. В то же время голубика и малина остаются дорогими, а арбузы продают по низким ценам. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов не изменилась.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 26 августа:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|16-40 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|50-130 грн
|+0%
|Лимоны
|100-120 грн
|+0%
|Клубника
|130-160 грн
|-16,67%
|Голубика
|190-250 грн
|-4,76%
|Виноград
|70-120 грн
|-9,09%
|Арбузы
|7-10 грн
|+0%
|Дыни
|20-25 грн
|-23,33%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые бананы по 59,99 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Хотя пик сбора клубники уже истек, ее стоимость снизилась в среднем до 150 грн/кг.
Стоимость голубики на рынке в Украине с начала июля упала почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 200 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг. Цены на малину также остаются высокими в пределах 200-260 грн/кг.
Абрикосы и сливы держатся на прежнем уровне, а персики подорожали более чем на 9% до 40-90 грн/кг.
Сейчас сезон бахчевых культур в самом разгаре: арбузы стоят 7 –10 грн/кг, тогда как дыни в пали в цене на 23,33 % — до 20 – 25 грн/кг.
Также на рынке снизилась цена на первый отечественный виноград, который продается по 70–120 грн/кг.
Прогноз цен
Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару. Яблоки могут подорожать из-за сокращения запасов урожая прошлого года в хранилищах украинских хозяйств. В то же время новый сезон может дать больший урожай, чем в прошлом.
Большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.
Абрикосы уже почти прошли сезонный минимум цен. По завершении массового сбора они могут подорожать.
Цены на малину и голубику будут оставаться высокими из-за влияния весенних заморозков и летнего зноя на урожай. Значительного удешевления этих ягод не ожидается.
Кроме того, аналитики не ожидают заметного роста цен на арбузы в ближайшее время. Увеличить их смогут преимущественно производители качественных арбузов, предложение которых на рынке остается ограниченным. В то же время арбузы весом более 5 кг могут дешеветь и дальше, поскольку фермеры будут пытаться быстрее продать накопленные объемы продукции.