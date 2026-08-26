Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 26 серпня

Станом на 26 серпня 2026 року в Україні подешевшали полуниця та дині. Водночас лохина й малина залишаються дорогими, а кавуни продають за низькими цінами. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів не змінилася.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 26 серпня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 16-40 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 130-160 грн -16,67% Лохина 190-250 грн -4,76% Виноград 70-120 грн -9,09% Кавуни 7-10 грн +0% Дині 20-25 грн -23,33%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші банани по 59,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Хоча пік збору полуниці вже минув, її вартість знизилася в середньому до 150 грн/кг.

Вартість лохини на ринку в Україні з початку липня впала майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 200 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг. Ціни на малину також залишаються високими в межах 200-260 грн/кг.

Абрикоси і сливи тримаються на попередньому рівні, а персики подорожчали на понад 9% до 40-90 грн/кг.

Наразі сезон баштанних культур у самому розпалі: кавуни коштують 7–10 грн/кг, тоді як дині в пали у ціні на 23,33% — до 20–25 грн/кг.

Також на ринку знизилася ціна на перший вітчизняний виноград, який наразі продають по 70–120 грн/кг.

Прогноз цін

Ціни на імпортні фрукти, зокрема банани та апельсини, залежатимуть від курсу гривні до долара. Яблука можуть подорожчати через скорочення запасів минулорічного врожаю у сховищах українських господарств. Водночас новий сезон може дати більший урожай, ніж торік.

Більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.

Абрикоси вже майже пройшли сезонний мінімум цін. Після завершення масового збору вони можуть подорожчати.

Ціни на малину та лохину залишатимуться високими через вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай. Значного здешевлення цих ягід не очікується.

Крім того аналітики не очікують помітногозростання цін на кавуни найближчим часом. Підвищити їх зможуть переважно виробники якісних кавунів, пропозиція яких на ринку залишається обмеженою. Водночас кавуни вагою понад 5 кг можуть дешевшати й надалі, оскільки фермери намагатимуться швидше продати накопичені обсяги продукції.