Чернышов попросил перенести суд по избранию ему меры пресечения, заседание пройдет завтра

Вице-премьер-министр Украины, министр национального единства Алексей Чернышов подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на среду, 25 июня.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение чиновника в Facebook.

Он пояснил, что среда – это плановый день заседания Кабмина и Правительственного совещания, которое предусматривает его личное участие.

"Соблюдаю все процедуры и надеюсь, что ходатайство будет удовлетворено, а дата и время судебного заседания будут согласованы заранее со всеми сторонами дела", — написал Чернышов.

Как пишет РБК-Украина, заседание суда по избранию меры пресечения вице-премьер-министру началось после 11:00. Однако сам Чернышов на него не явился и прямо перед заседанием опубликовал пост, где сообщил, что просит о перенесении рассмотрения меры пресечения.

В суде выступила адвокат министра, которая тоже попросила о переносе заседания. В итоге судья ВАКС Виталий Крикливый объявил, что судебное заседание по избранию Чернышева меры пресечения перенесено и состоится завтра, 26 июня, в 12:10.

Прокуроры просят суд избрать Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен без содержания под стражей.

Детали дела

Напомним, 23 июня НАБУ и САП сообщили Чернышеву, ранее занимавшему должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Подозрение касается периода, когда он был министром развития общин. Тогда он помог застройщику незаконно получить землю в Киеве, за что получил взятку на сумму более 14,5 миллиона гривен. Чернышов стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

Коррупция в Минрегионе

Напомним, 13 июня САП и НАБУ заявили, что разоблачили коррупционную сделку в Минрегионе в строительной сфере с участием топ-чиновников, которая могла привести к причинению государству ущерба более чем на 1 млрд грн. Среди подозреваемых – член правления НАК "Нафтогаз Украины" и директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча".

13 июня 2025 года ВАКС по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры взял под стражу бывшего советника министра развития общин и территорий с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

20 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн для столичного застройщика Сергея Копистырю, который по версии следствия обращался в 2021 году к тогдашнему министру развития общин и территорий Украины, Чернышову, чтобы незаконно получить землю в Киеве для строительства жилья.