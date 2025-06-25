Чернишов попросив перенести суд з обрання йому запобіжного заходу, засідання пройде завтра

Віцепрем'єр-міністр України, міністр національної єдності Олексій Чернишов подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на середу, 25 червня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис високопосадовця в Facebook.

Він пояснив, що середа — це плановий день засідання Кабміну та Урядової наради, що передбачає його особисту участь.

"Дотримуюсь всіх процедур і сподіваюсь, що клопотання буде задоволене, а дата та час судового засідання будуть погоджені завчасно з усіма сторонами справи", - написав Чернишов.

Як пише РБК-Україна, засідання суду з обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру розпочалося після 11:00. Однак сам Чернишов на нього не з'явився і прямо перед засіданням опублікував пост, де повідомив, що просить про перенесення розгляду запобіжного заходу.

Зазначається, що в суді виступила адвокат міністра, яка теж попросила про перенесення засідання. У підсумку суддя ВАКС Віталій Крикливий оголосив, що судове засідання з обрання Чернишову запобіжного заходу перенесено і відбудеться завтра, 26 червня, о 12:10.

Прокурори просять суд обрати Чернишову запобіжний захід у вигляді застави розміром 120 млн гривень без тримання під вартою.

Деталі справи

Нагадаємо, 23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Підозра стосується періоду, коли він був міністром розвитку громад. Тоді він допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві, за що отримав хабар на суму понад 14,5 мільйона гривень. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Корупція в Мінрегіоні

Нагадаємо, 13 червня САП і НАБУ заявили, що викрили корупційну оборудку в Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців, яка могла призвести до заподіяння державі збитків на понад 1 млрд грн. Серед підозрюваних – член правління НАК "Нафтогаз України" та директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування".

13 червня 2025 року ВАКС за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури взяв під варту колишнього радника міністра розвитку громад та територій із можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

20 червня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 100 млн грн для столичного забудовника Сергія Копистиру, який за версією слідства звертався в 2021 році до тодішнього міністра розвитку громад та територій України, Чернишова, щоб незаконно отримати землю в Києві для будівництва житлового комплексу.