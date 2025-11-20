Дело Миндича: Гринчук утверждает, что в Украине, а Галущенко не выходит на связь

Бывший министр энергетики Светлана Гринчук опровергла информацию о том, что она уехала из Украины. В то же время бывший министр юстиции и энергетики Герман Галущенко не выходит на связь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ВВС.

В комментарии журналистам Гринчук отрицала информацию о том, что находится за границей.

"Я в Украине, в министерстве, занимаюсь передачей документов", – написала она.

В то же время Гринчук не прокомментировала, почему не пришла на заседание Рады, где рассматривалась ее отставка, считает ли свою отставку справедливой, а также то, что ее фамилия фигурирует по делу о коррупции в энергетике.

Такие же вопросы журналисты направили уже бывшему главе министерства юстиции Герману Галущенко. Однако тот не только не ответил, но и, похоже, даже не получил.

WhatsApp и Signal отображают эти сообщения как недоставленные адресату, что может свидетельствовать о том, что Галущенко либо выключил свой телефон, либо деактивировал эти мессенджеры на своем мобильном.

В публичной плоскости эксминистр последний раз появлялся 12 ноября, когда опубликовал свое заявление об отстранении от должности министра юстиции на период расследования.

В среду, 19 ноября, Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики

Народные депутаты ожидали прихода в парламент Галущенко и Гринчук, чтобы заслушать объяснения относительно их работы и, в частности, фигурирования их фамилий в скандальном деле НАБУ "Мидас". Однако никто так и не пришел.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.