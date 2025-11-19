Временным министром энергетики назначен Артем Некрасов

Временно исполняющим обязанности министра энергетики Украины назначен первый заместитель министра Артем Некрасов после увольнения Светланы Гринчук.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Соответствующее распоряжение правительство одобрило на своем заседании сегодня, 19 ноября.

"Осознаю весь вес ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Среди неотложных задач - стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановления повреждений", — заявил Некрасов.

Он пообещал приложить все усилия, чтобы справиться с этими вызовами до момента, когда правительство и Верховная Рада определят постоянного руководителя Министерства.

Некрасов вступил в должность первого заместителя министра энергетики, когда ведомство возглавила Светлана Гринчук. Она была уволена Верховной Радой на фоне операции "Мидас".

До прихода в Министерство энергетики Артем Некрасов возглавлял государственное предприятие "Гарантированный покупатель".

Увольнение Светланы Гринчук

19 ноября Верховная Рада уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики. Соответствующее решение поддержали 315 депутатов. Сама Гринчук не присутствовала в парламенте.

Ранее Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Гринчук с должности министра энергетики в связи с конфликтом интересов.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерша энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко подали заявления об увольнении.