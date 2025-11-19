Тимчасовим міністром енергетики призначено Артема Некрасова

Тимчасово виконуючим обов’язків міністра енергетики України призначено першого заступника міністра Артема Некрасова після звільнення Світлани Гринчук.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в пресслужбі Міненерго.

Відповідне розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні, 19 листопада.

“Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону. Відтак серед невідкладних завдань – стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів”, - заявив Некрасов.

Він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами до моменту, коли уряд та Верховна Рада визначать постійного очільника Міністерства.

Некрасов обійняв посаду першого заступника міністра енергетики, коли відомство очолила Світлана Гринчук. Вона була звільнена Верховною Радою на тлі операції "Мідас".

До приходу в Міністерство енергетики Артем Некрасов очолював державне підприємство "Гарантований покупець".

Звільнення Світлани Гринчук

19 листопада Верховна Рада звільнила Світлану Гринчук з посади міністра енергетики. Відповідне рішення підтримали 315 депутати. Сама Гринчук не була присутня у парламенті.

Раніше Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання премʼєр-міністерки Юлії Свириденко щодо звільнення Гринчук з посади міністра енергетики у звʼязку з конфліктом інтересів.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.