Читати українською

Комитет по вопросам энергетики поддержал увольнение министерки энергетики Светланы Гринчук

Светлана Гринчук
Министерство энергетики Светлана Гринчук. / Википедия

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 14 ноября поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики в связи с конфликтом интересов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, данное решение поддержал 21 член комитета.

"Мое постановление соответственно отклонили, но и я не возражаю. По конфликту интересов тоже интересная формулировка. Спросил что именно это за "конфликт интересов"? Никто не знает", — прокомментировал политик.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

  • бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );
  • экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);
  • еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко ( Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всех фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министерша энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко подали заявления об увольнении.

Верховная Рада планирует рассмотреть постановление об увольнении министерства энергетики Светланы Гринчук и во вторник, 18 ноября.

Автор:
Татьяна Ковальчук