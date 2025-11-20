Справа Міндіча: Гринчук стверджує, що в Україні, а Галущенко не виходить на зв’язок

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук спростувала інформацію про те, що вона виїхала з України. Водночас, колишній міністр юстиції та енергетики Герман Галущенко не виходить на зв’язок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ВВС.

У коментарі журналістам Гринчук заперечила інформацію про те, що перебуває за кордоном.

"Я в Україні, в міністерстві, займаюся передачею документів", – написала вона.

Водночас Гринчук не прокоментувала, чому не прийшла на засідання Ради, де розглядалась її відставка, чи вважає свою відставку справедливою, а також те, що її прізвище фігурує у справі про корупцію в енергетиці.

Такі ж запитання журналісти надіслали вже колишньому очільнику міністерства юстиції Герману Галущенку. Однак той не лише не відповів, а й, схоже, навіть не отримав.

WhatsApp та Signal відображають ці повідомлення, як недоставлені адресатові, що може свідчити про те, що Галущенко або вимкнув свій телефон, або ж деактивував ці месенджери на своєму мобільному.

У публічній площині ексміністр востаннє з'являвся 12 листопада, коли опублікував свою заяву щодо відсторонення від посади міністра юстиції на період розслідування.

У середу, 19 листопада, Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики

Народні депутати очікували на прихід до парламенту Галущенка та Гринчук, аби заслухати пояснення щодо їхньої роботи і, зокрема, щодо фігурування їхніх прізвищ у скандальній справі НАБУ "Мідас". Однак ніхто так і не прийшов.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.