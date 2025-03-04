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Дональд Трамп представит на заседании Конгресса планы по завершению войны в Украине – Fox News

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: X (Twitter) политика

Президент США Дональд Трамп выступит на совместном заседании Конгресса 4 марта в 21:00 по местному времени (04:00 по Киеву) впервые за свой второй срок и, как ожидается, произнесет речь, в которой изложит свои планы о развитии страны под названием "Возрождение американской мечты" и планы прекращения войны в Украине.

Об этом сообщил информационный канал Fox News .

Ежегодное президентское обращение призвано продемонстрировать достижения и политику его администрации.

Как отмечает канал, Трамп работает "в бешеном темпе, чтобы привести федеральное правительство в соответствие" к своей политике "Сделаем Америку снова большой". Он принял более 200 исполнительных мероприятий в свой первый день в должности 20 января и с тех пор "не сбавлял темпа".

Чиновники Белого дома эксклюзивно сообщили каналу, что речь президента США будет включать четыре основных раздела:

  • достижение второго срока Трампа на данный момент внутри страны и за границей;
  • действия администрации Трампа в области экономики;
  • восстановление усилий президента по привлечению Конгресса к выделению дополнительного финансирования на безопасность границ;
  • планы президента по установлению мира во всем мире.

Ожидается, что Трамп изложит свои планы по прекращению войны в Украине.

Приостановление военной помощи Украине

Сегодня появилась информация о том, что США приняли решение о приостановлении военной помощи Украине. Премьер-министр Денис Шмигаль прокомментировал ситуацию. Он отметил, что Украина благодарит США за очень весомую военную поддержку, которая спасла десятки тысяч жизней и помогла стране выстоять против российского агрессора.

При этом Шмигаль сообщил, что такая поддержка продолжается и в Киеве надеются на ее продолжение и в будущем. "Сегодня эта поддержка есть в Украине, она продолжается", – подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что наше государство должно быть важным участником мирного процесса и благодарно президенту США Дональду Трампу за его желание заключить мирное соглашение. При этом подчеркнув, что "невозможно достичь мира в Украине, стране жертвы, без участия страны жертвы, без участия лидера нашего государства, без участия президента Украины".

В свою очередь, представитель МИД Польши Павел Вронский подтвердил информацию о том, что США приняли решение о приостановлении военной помощи Украине без консультаций с союзниками. Дипломат заявил: "Дональд Трамп принял это решение самостоятельно, не посоветовавшись ни с союзниками по НАТО, ни с участниками Ramstein Group , которая поддерживает Украину в ее борьбе". Вскоре после заявления Вронского на платформе X появилось сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска, в котором он сообщил, что отчеты по границе и логистическому хабу в Ясенке подтверждают заявления США о приостановлении военной помощи Украине.

Напомним, Украина ожидает от США положительных сигналов по соглашению о полезных ископаемых, но нуждается в гарантиях безопасности с американской стороны. По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, соглашение будет определенным элементом экономического роста Украины и защитой Украины со стороны Соединенных Штатов.

Автор:
Татьяна Ковальчук