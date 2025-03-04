Дональд Трамп представить на засіданні Конгресу плани щодо завершення війни в Україні – Fox News

Президент США Дональд Трамп виступить на спільному засіданні Конгресу 4 березня о 21:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом) вперше за свій другий термін і, як очікується, виголосить промову, в якій викладе свої плани щодо країни під назвою "Відродження американської мрії" та щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомив інформаційний канал Fox News.

Щорічне президентське звернення покликане продемонструвати досягнення та політику його адміністрації.

Як зазначає канал, Трамп працює "в шаленому темпі, щоб привести федеральний уряд у відповідність" до своєї політики "Зробимо Америку знову великою". Він вжив понад 200 виконавчих заходів у свій перший день на посаді 20 січня і з того часу "не зменшував темпу".

Чиновники Білого дому ексклюзивно повідомили, що промова президента США включатиме чотири основні розділи:

досягнення другого терміну Трампа на даний момент усередині країни та за кордоном;

дії адміністрації Трампа у сфері економіки;

відновлення зусиль президента щодо залучення Конгресу до виділення додаткового фінансування на безпеку кордонів;

плани президента щодо встановлення миру у всьому світі.

Очікується, що Трамп викладе свої плани щодо припинення війни в Україні.

Водночас, як пише Axios, законодавці-демократи обговорюють низку варіантів протесту через виступ Трампа перед Конгресом, зокрема й прямий зрив.

Призупинення військової допомоги Україні

Сьогодні з’явилася інформація про те, що США ухвалили рішення про призупинення військової допомоги Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував ситуацію. Він зауважив, що Україна дякує США за дуже вагому військову підтримку, яка врятувала десятки тисяч життів та допомогла країни вистояти проти російського агресора.

При цьому Шмигаль повідомив, що така підтримка наразі триває і в Києві сподіваються на її продовження і в майбутньому. "Сьогодні ця підтримка є в Україні, вона продовжується", – наголосив прем'єр-міністр.

Крім того, він зазначив, що наша держава має бути важливим учасником мирного процесу і вдячна президенту США Дональду Трампу за його бажання укласти мирну угоду. Прицьому наголосивши, що "неможливо досягнути миру в Україні, в країні жертві, без участі країни жертви, без участі лідера нашої держави, без участі президента України".

У свою чергу речник МЗС Польщі Павел Вронський підтвердив інформацію про те, що США ухвалили рішення про призупинення військової допомоги Україні без консультацій із союзниками. Дипломат заявив: "Дональд Трамп ухвалив це рішення самостійно, не порадившись ані з союзниками по НАТО, ані з учасниками Ramstein Group, яка підтримує Україну в її боротьбі". Невдовзі після заяви Вронського на платформі X з’явився допис прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, в якому він повідомив, що звіти з кордону та логістичного хабу в Ясьонці підтверджують заяви США про призупинення військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Україна чекає від США позитивних сигналів щодо угоди про корисні копалини, але потребує гарантій безпеки з американского боку. На думку прем’єр-міністра УкраїниДениса Шмигаля, угода "буде певним елементом економічного зростання України та захистом України з боку Сполучених Штатів".