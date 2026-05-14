Дубинского заключили под стражу без права залога: в чем обвиняют нардепа

Народному депутату Украины IX созыва Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

Соответствующее решение принял следователь судья 14 мая 2026 по ходатайству стороны обвинения.

По данным ОГП, досудебное расследование по делу осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров в отношении народного депутата IX созыва, подозреваемого в государственной измене.

Следствие утверждает, что подозреваемый распространял в Telegram, Facebook и Instagram материалы, которые, по версии обвинения, были направлены на формирование выгодных России нарративов, дискредитацию государственной политики Украины и создание предпосылок для срыва мобилизационных процессов.

5 мая 2026 депутату было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

После решения суда Дубинский находится под стражей в рамках досудебного расследования.

Дело о госизмене Дубинского

Служба безопасности Украины и ДБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины Александра Дубинского, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

По материалам следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России (известное как ГРУ).

По данным следствия, кроме Дубинского в состав вражеской группы входил экснардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения РФ сбежал за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка" и сейчас скрывается от правосудия за границей.

Кроме этого, Печерский районный суд города Киева, по материалам, предоставленным ДБР, вынес решение о признанииДубинского виновным в совершении коррупционного правонарушения.