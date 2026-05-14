Дубінського взяли під варту без права застави: в чому звинувачують нардепа

Народному депутату України IX скликання Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя 14 травня 2026 року за клопотанням сторони обвинувачення.

За даними ОГП, досудове розслідування у справі здійснюється за процесуального керівництва прокурорів щодо народного депутата IX скликання, якого підозрюють у державній зраді.

Слідство стверджує, що підозрюваний поширював у Telegram, Facebook та Instagram матеріали, які, за версією обвинувачення, були спрямовані на формування вигідних Росії наративів, дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.

5 травня 2026 року депутату було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Після рішення суду Дубінський перебуватиме під вартою у межах досудового розслідування.

Справа про держзраду Дубінського

Служба безпеки України та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ).

За даними слідства, крім Дубінського до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном.

Окрім цього Печерський районний суд міста Києва, за матеріалами, наданими ДБР, виніс рішення про визнання Дубінського винним у вчиненні корупційного правопорушення.