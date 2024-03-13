Печерський суд визнав Дубінського винним у корупції

Печерський районний суд міста Києва, за матеріалами, наданими Державним бюро розслідувань, виніс рішення про визнання чинного народного депутата України винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення. Йдеться про Олександра Дубінського,

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

ДБР встановило, що протягом серпня та жовтня 2023 року нардеп звертався до Міністерства охорони здоров'я та самого ДБР з проханнями, що відображали його особисті інтереси, зокрема, про видачу дозволу на виїзд за кордон та намагання вплинути на розслідування кримінальних справ, де він фігурує як підозрюваний.

Крім того, у листопаді 2023 року, ДБР повідомило депутата та інших осіб про підозру у державній зраді, пов'язаній із діяльністю на користь іноземних спецслужб з метою підриву міжнародного іміджу України.

Нагадаємо, 9 січня Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України Олександра Дубінського за підроблення документів для виїзду за кордон.

"Розслідуванням встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон", - зауважують в Генпрокуратурі.

Що відомо про справи Дубінського

Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ).

За даними слідства, крім Дубінського до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном.

Печерський районний суд Києва у ніч на вівторок, 14 листопада, обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави. Нардеп пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.

Також 3 листопада Дубінському повідомили про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу (організація незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Йдеться про виїзд чоловіка на прізвище Базюк, який, як стверджує слідство, є братом цивільної дружини Дубінського. Зазначається, що в якості підстави для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему "Шлях", а саме витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб армії.

Дозвіл чоловік отримав через громадську організацію "Медіаоборона", яку очолює колишній помічник Дубінського Дмитро Оберемчук.