Суд залишив Дубінського під вартою

Київський апеляційний суд 7 грудня залишив без змін запобіжний захід депутату Верховної Ради Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою. Як передає "Суспільне", засідання суду проходило у закритому режимі і журналістів пустили лише на оголошення рішення.

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Сам Дубінський на початку засідання заявив, що пройшов у четвер рентген: згідно медичного висновку, який йому надали у Київському слідчому ізоляторі, у нього зламані 10-е та 11-е ребро з лівого боку, що "фактично встановлює катування".

Нагадаємо, що ще 2 грудня депутат заявив про побиття у СІЗО. Як наголосив він ЗМІ після оголошення нинішнього рішення суду, його били дві ночі поспіль. Висновок медобстеження наразі передано захисникам нардепа, які клопотатимуть, аби Дубінського перевели задля безпеки в інше місце утримання та в одиночну камеру.

Справа проти Дубінського й Деркача

13 листопада Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України заявили про викриття злочинної організації, до складу якої входили Дубінський та колишній нардеп Андрій Деркач, помічник Деркача, а також колишній прокурор Костянтин Кулик.

Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин із США та ускладнення вступу України до Європейського союзу та НАТО.

Дубінського підозрюють у державній зраді та участі в злочинній організації. На думку слідства, злочинну організацію створив перший заступник начальника Головного управління Генштабу Збройних сил Росії Володимир Алєксєєв та його помічник Олексій Савін. При цьому встановлено, що самі згадані нардепи неодноразово їздили до РФ на зустрічі зі своїми кураторами.

Зокрема, отримано документи, які підтверджують перебування в там у жовтні 2019 року перед пресконференцією з Деркачем і самого Дубінського. Слідство вважає, що він, згідно задуму російських кураторів, мав, як професійний "медіакілер", розставляти необхідні акценти насамперед для західної аудиторії.

Декача ж у держзраді, нагадаємо, Національне антикорупційне бюро запідозрило ще у вересні 2022 року. В серпні нинішнього року розслідування справи було завершено. Наразі ж політик, що втік за кордон і був позбавлений громадянства України та мандату в Раді, отримав на додачу лише підозру в участі у згаданій злочинній організації.

Нагадаємо також, що ДБР у листопаді завершило розслідування щодо підроблення Дубінським документів задля виїзду за кордон. Про підозру в цьому йому повідомили на початку серпня, відпустивши під особисте зобов'язання, але зобов'язавши носити електронний браслет, який на нього одягли лише через декілька днів. Після ж нової підозри, у ніч на 14 листопада, Печерський райсуд Києва вирішив нардепа заарештувати.