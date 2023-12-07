Суд оставил Дубинского под стражей

Киевский апелляционный суд 7 декабря оставил без изменений меру пресечения депутату Верховной Рады Александру Дубинскому в виде содержания под стражей. Как передает "Суспільне", заседание суда проходило в закрытом режиме и журналистов пустили только на оглашение решения.

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Сам Дубинский в начале заседания заявил, что прошел в четверг рентген: согласно медицинскому выводу, предоставленному ему в Киевском следственном изоляторе, у него сломано 10-е и 11-е ребро с левой стороны, что "фактически устанавливает пытки".

Напомним, что еще 2 декабря депутат заявил об избиении в СИЗО. Как отметил он СМИ после оглашения нынешнего решения суда, его избивали две ночи подряд. Заключение же медобследования уже передано защитникам нардепа, которые будут ходатайствовать, чтобы Дубинского перевели для его же безопасности в другое место содержания и в одиночную камеру.

Дело против Дубинского и Деркача

13 ноября Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины заявили о разоблачении преступной организации, в состав которой входили Дубинский и бывший нардеп Андрей Деркач, помощник Деркача, а также бывший прокурор Константин Кулик.

Установлено, что по указанию российских спецслужб они организовывали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и усложнения вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

Дубинский подозревается в государственной измене и участии в преступной организации. По мнению следствия, преступную организацию создал первый заместитель начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Алексеев и его помощник Алексей Савин. При этом установлено, что сами упомянутые нардепы не раз ездили в РФ на встречи со своими кураторами.

В частности, были получены документы, подтверждающие пребывание там в октябре 2019 года перед пресс-конференцией с Деркачем и самого Дубинского. Следствие считает, что он, согласно замыслу российских кураторов, должен был, как профессиональный "медиакиллер", расставлять необходимые акценты прежде всего для западной аудитории.

Декача же в госизмене, напомним, Национальное антикоррупционное бюро заподозрило еще в сентябре 2022 года. В августе нынешнего года расследование этого дела было завершено. Политик, бежавший за границу и лишенный гражданства Украины и мандата в Раде, получил в придачу лишь подозрение в участии в упомянутой преступной организации.

Напомним также, что ГБР в ноябре завершило расследование подделки Дубинским документов для выезда за границу. О подозрении в этом ему сообщили в начале августа, отпустив под личное обязательство, но обязав носить электронный браслет, который на него надели спустя несколько дней. После нового подозрения, в ночь на 14 ноября, Печерский райсуд Киева решил нардепа уже арестовать.