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Печерский суд признал Дубинского виновным в коррупции

Печерский суд признал Дубинского виновным в коррупции
Александр Дубинский в Печерском райсуде. Фото: Facebook-страница нардепа

Печерский районный суд Киева, по материалам, предоставленным Государственным бюро расследований, вынес решение о признании действующего народного депутата Украины виновным в совершении коррупционного административного правонарушения. Речь идет об Александре Дубинском.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

ГБР установило, что в течение августа и октября 2023 года нардеп обращался в Министерство здравоохранения и самого ГБР с просьбами, отражавшими его личные интересы, в частности, о выдаче разрешения на выезд за границу и попытках повлиять на расследование уголовных дел, где он фигурирует как подозреваемый.

Кроме того, в ноябре 2023 года ГБР сообщил депутату и другим лицам о подозрении в государственной измене, связанной с деятельностью в пользу иностранных спецслужб с целью подрыва международного имиджа Украины.

Напомним, 9 января Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины Александра Дубинского за подделку документов для выезда за границу.

"Расследованием установлено, что депутат внес ложные сведения в официальные документы на основании которых уехал за границу", - отмечают в Генпрокуратуре.

Что известно о делах Дубинского

Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины Александра Дубинского, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

По материалам следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России (известное как ГРУ).

По данным следствия, кроме Дубинского в состав вражеской группы входил экснардеп  Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения РФ сбежал за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка" и сейчас скрывается от правосудия за границей.

Печерский районный суд Киева в ночь на вторник, 14 ноября, избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы залогу. Нардеп пробудет в СИЗО до 12 января 2024г.

Также 3 ноября Дубинскому сообщили о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (организация незаконной переправки лица через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц).

Речь идет о выезде мужа по фамилии Базюк, который, как утверждает следствие, брат гражданской жены Дубинского. Отмечается, что в качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Путь", а именно выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде водителей, осуществляющих перевозку для нужд армии.

Разрешение мужчина получил через общественную организацию "Медиаоборона", которую возглавляет бывший помощник Дубинского Дмитрий Оберемчук.

Автор:
Татьяна Гойденко