Экс-глава "Нафтогаза" предлагает полностью отойти от централизованного отопления: какая альтернатива

Стратегически правильным путем восстановления и развития теплоснабжения в Украине станет отход от крупных объектов производства энергии, таких как ТЭЦ и переход к диверсифицированным, малым, автономным генерирующим мощностям.

Как пишет Delo.ua, такое мнение высказал бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" и советник "Бейкень Энергетика Украина" Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

Он считает, что если распределить генерацию на сотни целей, россияне все равно постараются бить по ним, но это будет в сто раз сложнее и дороже для них.

Полностью отойти от централизованного отопления

"Мы не можем позволить себе мыслить короткими горизонтами - мы должны сделать ставку на долгосрочное, устойчивое и надежное решение и инвестировать в этот проект прямо сейчас", - подчеркнул Коболев.

Он отметил, что идея перехода к автономным системам была разработана и обсуждалась еще 20 лет назад, но до сих пор ее не удалось успешно воплотить в больших городах из-за относительной стабильности. Коболев напомнил, что на западной Украине есть такие города, как Ужгород, несколько лет назад полностью отошедшие от централизованного отопления и уже не имеющие ТЭЦ. Город использует либо относительно большие (по местным меркам) системы теплоснабжения для многоквартирных и многоэтажных домов, либо автономное отопление на уровне каждой отдельной квартиры.

"И это, по моему мнению, решение, которое можно реализовать в Украине в более-менее реалистичные сроки", - считает эксперт.

1,5 млрд евро

По словам Коболева, если говорить, например, о Киеве, где примерно 6-7 тысяч многоквартирных домов теряют отопление, то переоборудование 5 тысяч старых советских "хрущевок" на автономные системы обойдется ориентировочно в 1,5 млрд евро.

Он добавил, что изучал опыт Германии, где в Берлине, например, в течение одного года несколько тысяч домов переводили из старых на новые системы теплоснабжения. Коболев подчеркнул, что это была действительно масштабная программа, которую тщательно разработали, снабдили необходимыми поставками, предоставили потребителям нужное оборудование и кредиты.

"Создание диверсифицированной, децентрализованной системы производства электроэнергии и тепла - это единственный путь вперед", - подытожил Коболев.

Ранее бывший глава оператора ГТС Сергей Макогон заявлял, что малые модульные котельные могли бы стать решением, позволяющим подготовить систему теплоснабжения Киева к отопительному сезону 2026/2027. Это обошлось бы столичному бюджету в $50 млн, а монтаж котельных занял бы несколько недель.

Российский удар по ТЭЦ в Киеве

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре , работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

В результате массированной атаки российской армии на ТЭС Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления .

В настоящее время киевские местные власти вместе со специалистами в сфере энергетики и ЖКХ, учеными и экспертами разрабатывают стратегический план по будущему энергообеспечению и теплоснабжению столицы.