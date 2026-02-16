Ексголова "Нафтогазу" пропонує повністю відійти від централізованого опалення: яка альтернатива

Стратегічно правильним шляхом відновлення та розбудови теплопостачання в Україні стане відхід від великих об’єктів виробництва енергії, таких як ТЕЦ, і перхід до диверсифікованих, малих, автономних генеруючих потужностей.

Як пише Delo.ua, таку думку висловив колишній голова НАК "Нафтогаз України" та радник "Бейкень Енергетика Україна" Андрій Коболєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він вважає, що якщо розподілити генерацію на сотні цілей, росіяни все одно намагатимуться бити по ним, але це буде в сто разів складніше і дорожче для них.

Повністю відійти від централізованого опалення

"Ми не можемо дозволити собі мислити короткими горизонтами — ми повинні зробити ставку на довгострокове, стійке та надійне рішення й інвестувати в цей проєкт прямо зараз", – підкреслив Коболєв.

Він зауважив, що ідея переходу до автономних систем була розроблена й обговорювалася ще 20 років тому, але досі її не вдалося успішно втілити у великих містах через відносну стабільність. Коболєв нагадав, що на західній Україні є такі міста, як Ужгород, які кілька років тому повністю відійшли від централізованого опалення та вже не мають ТЕЦ. Місто використовує або відносно великі (за місцевими мірками) системи теплопостачання для багатоквартирних і багатоповерхових будинків, або ж автономне опалення на рівні кожної окремої квартири.

"І це, на мою думку, є рішенням, яке можна реалізувати в Україні в більш-менш реалістичні строки", - вважає експерт.

1,5 млрд євро

За словами Коболєва, якщо говорити, наприклад, про Київ, де приблизно 6–7 тисяч багатоквартирних будинків втрачають опалення, то переобладнання 5 тисяч старих радянських "хрущовок" на автономні системи коштуватиме орієнтовно 1,5 млрд євро.

Він додав, що вивчав досвід Німеччині, де в Берліні, наприклад, протягом одного року кілька тисяч будинків переводили зі старих на нові системи теплопостачання. Коболєв підкреслив, що це була справді масштабна програма, яку ретельно розробили, забезпечили необхідними поставками, надали споживачам потрібне обладнання та кредити.

"Створення диверсифікованої, децентралізованої системи виробництва електроенергії та тепла — це єдиний шлях вперед", – підсумував Коболєв.

Раніше колишній очільник оператора ГТС Сергій Макогон заявляв, що малі модульні котельні могли б стати рішенням, яке дозволило б підготувати систему теплопостачання Києва до опалювального сезону 2026/2027. Це обійшлося б столичному бюджету в $50 млн, а монтаж котелень зайняв би кілька тижнів.

Російський удар по ТЕЦ у Києві

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

Внаслідок масованої атаки російської армії на ТЕС Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.

Наразі київська місцева влада разом з фахівцями у сфері енергетики та ЖКГ, науковцями та експертами розробляють стратегічний план з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.