Экс-глава Офиса президента Ермак и дальше будет носить электронный браслет: суд отказался изменить меру пресечения

Высший антикорсуд не стал отменять обязанности носить электронный браслет для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении ВАКС.

Ранее суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен. Поскольку средства были внесены, его освободили из-под стражи, но возложили на него ряд процессуальных обязанностей, среди которых — ношение электронного браслета.

Сторона защиты ходатайствовала об отмене обязанности носить электронное средство контроля. Впрочем, суд отказал.

Дело Ермака

11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн. По данным следствия, речь идет об организованной группе, которая могла быть причастна к отмыванию средств во время элитного строительства под Киевом.

Также, по данным следствия, среди участников организации – экс-министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия". Дома должны быть для личного пользования участников группировки. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. По данным НАБУ, Ермака привлекли в схему легализации средств через строительство еще летом 2020 года.

В НАБУ сообщается, что легализация средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь – наличность передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

В НАБУ также говорят, что строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.