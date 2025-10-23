Экс-президенту "Мотор Сечи" Вячеславу Богуслаеву продлили меру пресечения

Суд продолжил содержание под стражей бывшего президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева с определением залога в сумме более 908 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Богуслаеву еще на два месяца – до 20 декабря 2025 года с определением размера залога в сумме 908,3 млн грн.

Вместе с тем, на основании материалов уголовных производств по иску Министерства юстиции Украины решением ВАКС от 18 апреля 2024 года в доход государства взыскано имущество Богуслаева :

14 объектов недвижимого имущества в Запорожской области (в частности, жилые дома, земельные участки, гараж, административные здания);

имущественные права на торговые марки и имущественные права на патенты на промышленные образцы;

корпоративные права (51% ООО "Золотая Астра", 90,1% ОДО "СК "Мотор-Гарант", 100% ООО "Винницкий авиационный завод", 100% ООО "Вертолеты МСБ", 100% АО "Мотор-Банк", 16,7% ЧП "Хзов"

336 единиц огнестрельного оружия;

денежные средства на общую сумму около 615 млн. грн.

Дело Богуслаева: что известно

Напомним, что СБУ задержала Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

24 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева, которому СБУ инкриминирует статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству агрессору).

Тогда же у Богуслаева обнаружили и русское гражданство, которое у него есть еще с 2000 года.

Также было установлено, что в апреле 2022 года он намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации "Мотор Сич" Богуслаева.