Експрезиденту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву продовжили запобіжний захід

Суд продовжив тримання під вартою колишньому президенту АТ “Мотор Січ” В'ячеславу Богуслаєву з визначенням застави в сумі понад 908 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Богуслаєву ще на два місяці – до 20 грудня 2025 року з визначенням розміру застави у сумі 908,3 млн грн.

Разом з тим, на підставі матеріалів кримінальних проваджень за позовом Міністерства юстиції України рішенням ВАКС від 18 квітня 2024 року у дохід держави стягнуто майно Богуслаєва:

14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, адміністративні будівлі);

майнові права на торговельні марки та майнові права на патенти на промислові зразки;

корпоративні права (51% ТОВ "Золота Айстра", 90,1% ТДВ "СК "Мотор-Гарант", 100% ТОВ "Вінницький авіаційний завод", 100% ТОВ "Вертольоти МСБ", 100% АТ "Мотор-Банк", 16,7% ПП "Азов Трейд-ХХI");

336 одиниць вогнепальної зброї;

грошові кошти на загальну суму близько 615 млн грн.

Справа Богуслаєва: що відомо

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва заарештував Богуслаєва, якому СБУ інкримінує статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору).

Тоді ж у Богуслаєва виявили і російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

Також було встановлено, що у квітні 2022 року він навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України.

4 листопада суд наклав арешт на все майно президента корпорації "Мотор Січ" Богуслаєва.