ЕС не будет решать вопрос "репарационного кредита" для Украины без согласия Бельгии

Переговоры лидеров Европейского Союза по использованию российских активов как основного источника так называемого "репарационного кредита" для Украины становятся "все сложнее".

Как пишет Delo.ua, об этом заявила верховная представительница ЕС по внешней и политике безопасности. Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе, передает Bloomberg.

По ее словам, ЕС не сможет договориться о финансировании Украины за счет евробондов, поэтому "репарационный кредит" остается единственным действенным вариантом.

"Это очень важная неделя для вопросов финансирования. У нас есть разные варианты в повестке дня, и они будут обсуждаться на встрече лидеров 18 декабря. Мы не оставим встречу, пока не получим результат, пока не будет принято решение о финансировании для Украины. Наиболее убедительный вариант - это " репарационный кредит", и над этим мы работаем. Мы еще не достигли. Мы еще не достигли. есть несколько дней", - заявила Каллас.

Она подчеркнула, что ЕС не будет решать вопрос репарационного кредита без согласия Бельгии, поскольку именно там сохраняется самая большая доля российских активов.

"Важно, чтобы Бельгия была с нами, что бы мы ни делали", - подчеркнула Каллас.

"Репарационный кредит" от ЕС

Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Лидеры ЕС 12 декабря проголосовали за передачу Европейской комиссии чрезвычайных полномочий, позволяющих сохранять российские государственные активы замороженными на неопределенный срок .