ЄС не вирішуватиме питання "репараційного кредиту" для України без згоди Бельгії

Переговори лідерів Європейського Союзу щодо використання російських активів як основного джерела так званого "репараційного кредиту" для України стають "дедалі складнішими".

Як пише Delo.ua, про це заявила верховна представниця ЄС з закордонної та безпекової політики Кая Каллас перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі, передає Bloomberg.

За її словами, ЄС не зможе домовитись про фінансування України за рахунок євробондів, тому "репараційний кредит" залишається єдиним дієвим варіантом.

"Це дуже важливий тиждень для питань фінансування. У нас є різні варіанти на порядку денному, і вони будуть обговорюватися на зустрічі лідерів 18 грудня. Ми не залишимо зустріч, поки не отримаємо результат, поки не буде ухвалено рішення щодо фінансування для України. Найбільш переконливий варіант - це "репараційний кредит", і над цим ми працюємо. Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми робимо роботу. У нас ще є кілька днів", - заявила наголосила Каллас.

Вона підкреслила, що ЄС не вирішуватиме питання репараційного кредиту без згоди Бельгії, оскільки саме там зберігається найбільша частка російських активів.

"Важливо, щоб Бельгія була з нами, що б ми не робили", - підкреслила Каллас.

"Репараційний кредит" від ЄС

Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Лідери ЄС 12 грудня проголосували за передачу Європейській комісії надзвичайних повноважень, які дозволять зберігати російські державні активи замороженими на невизначений термін.