ЕС разрабатывает резервный механизм финансовой помощи Украине без использования замороженных российских активов

Европейская комиссия начала разрабатывать резервный механизм финансовой помощи Украине после безрезультатных переговоров лидеров ЕС по использованию российских замороженных активов для предоставления так называемого "репарационного кредита".

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Politico ссылаясь на трех дипломатов ЕС.

ЕС разрабатывает альтернативный план

План резервного финансирования для Украины должен быть согласован до 18 декабря.

В качестве альтернативы привлечению замороженных российских активов рассматривается возможность выпуска совместных облигаций стран-членов ЕС.

Но предложение о коллективных облигациях также вызывает беспокойство, ведь часть стран ЕС уже имеет значительный бюджетный дефицит. Поэтому большинство членов блока и дальше настаивают, что первоочередным вариантом должно оставаться именно использование российских активов, а идея совместного долга может выполнять роль дополнительного инструмента давления в переговорах.

Вариант полного прекращения финансирования поддерживает Венгрия.

Поэтому предоставление "репарационного кредита" для Украины с использованием замороженных активов России считается в ЕС наиболее действенным инструментом.

"Какой смысл обсуждать альтернативные решения? Замороженные активы РФ – единственное, что у нас есть. И мы должны быть честными по этому поводу", – рассказал изданию европейский дипломат.

Заметим, что после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.