ЄС розробляє резервний механізм фінансової допомоги Україні без використання заморожених російських активів

Європейська комісія почала розробляти резервний механізм фінансової допомоги Україні після безрезультатних переговорів лідерів ЄС щодо використання російських заморожених активів для надання так званого “репараційного кредиту”.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

ЄС розробляє альтернативний план

Зазначається, що план резервного фінансування для України має бути узгоджений до 18 грудня.

У якості альтернативи залученню заморожених російських активів розглядається можливість випуску спільних облігацій країн-членів ЄС.

Але пропозиція щодо колективних облігацій також викликає занепокоєння, адже частина країн ЄС уже має значний бюджетний дефіцит. Тому більшість членів блоку й надалі наполягають, що першочерговим варіантом має залишатися саме використання російських активів, а ідея спільного боргу може виконувати роль додаткового інструменту тиску у переговорах.

Варіант повного припинення фінансування України підтримує Угорщина.

Тому надання "репараційного кредиту" для України з використанням заморожених активів Росії вважають в ЄС найбільш дієвим інструментом.

"Який сенс обговорювати альтернативні рішення? Заморожені активи РФ – єдине, що у нас є. І ми повинні бути чесними щодо цього", – розповів виданню європейський дипломат.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.