Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,64

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фонд гарантирования выставил на продажу нефтебаза в Полтавской области по активам РВС Банка

Нефтебаза
Фонд гарантирования выставил на продажу нефтебаза в Полтавской области из активов РВС Банка / Prozorro.Продажи

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает продажу активов неплатежеспособного АО "РВС Банк". Первым лотом, который будет выведен на открытые торги в государственной системе Prozorro.Продажи, станет комплекс нефтебазы в Полтавской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Прием заявок уже стартовал, а сам аукцион запланирован на 1 июня 2026 года. Отмечается, что торги пройдут по классической английской модели (на повышение цены). Начальная стартовая стоимость объекта зафиксирована на уровне 16,3 млн. гривен.

Входящий в состав лота

Нефтебаза расположена в Миргородском районе Полтавской области, а общая площадь ее нежилых помещений составляет 1260,6 кв. м.

Имущественный комплекс включает:

  • надземные и подземные резервуары, предназначенные для хранения светлых нефтепродуктов;
  • специализированная площадка для слива и налива автомобильных цистерн;
  • насосную станцию для перекачки топлива из резервуаров вертикального парка в цистерны и обратно.

Национальный банк Украины признал АО "РВС Банк" неплатежеспособным 4 ноября 2025, после чего Фонд гарантирования ввел в нем временную администрацию. Впоследствии ФГВФЛ подписал соглашение о продаже 100% акций созданного на его базе "Переходного банка ЮТЕ Банк" эстонской группе Iute Group AS, успешно выведя финучреждение с рынка с помощью иностранного инвестора.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион цех картонных коробок в Волынской области . Стартовая цена этого волынского промышленного объекта составляет 1,1 млн. грн., а проведение онлайн-торгов запланировано уже на 25 мая.

В то же время Харьковский электротехнический завод "Транссвязь", производивший электронику для железной дороги, продали за рекордную цену. При открытых торгах в системе Prozorro.Продажи финальная стоимость 100% акций предприятия выросла в 9,6 раза по сравнению со стартовой ценой, продемонстрировав высокий спрос на производственные мощности.

Кроме того, в Одессе продают государственное геологическое предприятие с собственным опытным флотом. В состав единого имущественного комплекса "Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие" входят не только административные и производственные здания, но и специализированные суда для проведения морских исследований.

Автор:
Максим Кольц