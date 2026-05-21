Фонд гарантирования выставил на продажу нефтебаза в Полтавской области по активам РВС Банка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает продажу активов неплатежеспособного АО "РВС Банк". Первым лотом, который будет выведен на открытые торги в государственной системе Prozorro.Продажи, станет комплекс нефтебазы в Полтавской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
Прием заявок уже стартовал, а сам аукцион запланирован на 1 июня 2026 года. Отмечается, что торги пройдут по классической английской модели (на повышение цены). Начальная стартовая стоимость объекта зафиксирована на уровне 16,3 млн. гривен.
Входящий в состав лота
Нефтебаза расположена в Миргородском районе Полтавской области, а общая площадь ее нежилых помещений составляет 1260,6 кв. м.
Имущественный комплекс включает:
- надземные и подземные резервуары, предназначенные для хранения светлых нефтепродуктов;
- специализированная площадка для слива и налива автомобильных цистерн;
- насосную станцию для перекачки топлива из резервуаров вертикального парка в цистерны и обратно.
Национальный банк Украины признал АО "РВС Банк" неплатежеспособным 4 ноября 2025, после чего Фонд гарантирования ввел в нем временную администрацию. Впоследствии ФГВФЛ подписал соглашение о продаже 100% акций созданного на его базе "Переходного банка ЮТЕ Банк" эстонской группе Iute Group AS, успешно выведя финучреждение с рынка с помощью иностранного инвестора.
