Фонд гарантирования выставил на продажу нефтебаза в Полтавской области по активам РВС Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает продажу активов неплатежеспособного АО "РВС Банк". Первым лотом, который будет выведен на открытые торги в государственной системе Prozorro.Продажи, станет комплекс нефтебазы в Полтавской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Прием заявок уже стартовал, а сам аукцион запланирован на 1 июня 2026 года. Отмечается, что торги пройдут по классической английской модели (на повышение цены). Начальная стартовая стоимость объекта зафиксирована на уровне 16,3 млн. гривен.

Входящий в состав лота

Нефтебаза расположена в Миргородском районе Полтавской области, а общая площадь ее нежилых помещений составляет 1260,6 кв. м.

Имущественный комплекс включает:

надземные и подземные резервуары, предназначенные для хранения светлых нефтепродуктов;

специализированная площадка для слива и налива автомобильных цистерн;

насосную станцию для перекачки топлива из резервуаров вертикального парка в цистерны и обратно.

Национальный банк Украины признал АО "РВС Банк" неплатежеспособным 4 ноября 2025, после чего Фонд гарантирования ввел в нем временную администрацию. Впоследствии ФГВФЛ подписал соглашение о продаже 100% акций созданного на его базе "Переходного банка ЮТЕ Банк" эстонской группе Iute Group AS, успешно выведя финучреждение с рынка с помощью иностранного инвестора.

