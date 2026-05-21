Nexus: територіярозвитку стартапів

Фонд гарантування виставив на продаж нафтобазу на Полтавщині з активів РВС Банку

Фонд гарантування виставив на продаж нафтобазу на Полтавщині з активів РВС Банку / Prozorro.Продажі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає продаж активів неплатоспроможного АТ "РВС Банк". Першим лотом, який виведуть на відкриті торги в державній системі Prozorro.Продажі, стане комплекс нафтобази у Полтавській області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Прийом заявок уже стартував, а сам аукціон заплановано на 1 червня 2026 року. Зазначається, що торги проходитимуть за класичною англійською моделлю (на підвищення ціни). Початкова стартова вартість об'єкта зафіксована на рівні 16,3 млн гривень.

Що входить до складу лота

Нафтобаза розташована у Миргородському районі Полтавської області, а загальна площа її нежитлових приміщень становить 1260,6 кв. м.

Майновий комплекс включає:

  • надземні та підземні резервуари, призначені для зберігання світлих нафтопродуктів;
  • спеціалізований майданчик для зливу та наливу автомобільних цистерн;
  • насосну станцію для перекачування палива з резервуарів вертикального парку в цистерни і зворотно.

Національний банк України визнав АТ "РВС Банк" неплатоспроможним 4 листопада 2025 року, після чого Фонд гарантування запровадив у ньому тимчасову адміністрацію. Згодом ФГВФО підписав угоду про продаж 100% акцій створеного на його базі "Перехідного банку "ЮТЕ Банк" естонській групі Iute Group AS, успішно вивівши фінустанову з ринку за допомогою іноземного інвестора.

Нагадаємо, Фонд державного майна України виставив на аукціон цех картонних коробок у Волинській області. Стартова ціна цього волинського промислового об’єкта становить 1,1 млн грн, а проведення онлайн-торгів заплановане вже на 25 травня.

Водночас, Харківський електротехнічний завод "Трансзв’язок", що виготовляв електроніку для залізниці, продали за рекордну ціну. Під час відкритих торгів у системі Prozorro.Продажі фінальна вартість 100% акцій підприємства зросла у 9,6 раза порівняно зі стартовою ціною, продемонструвавши високий попит на виробничі потужності.

Окрім цього, в Одесі продають державне геологічне підприємство з власним дослідним флотом. До складу єдиного майнового комплексу "Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства" входять не лише адміністративні та виробничі будівлі, а й спеціалізовані судна для проведення морських досліджень.

Автор:
Максим Кольц